به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک گلدن گلوبال ترکیه اتهامات وارده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر تسهیل معاملات مالی با ایران را رد کرد. پیشتر واشنگتن به همین بهانه این بانک در کنار ۲ شرکت وابسته به آن را در لیست تحریم های جدید آمریکا قرار داده بود.

بانک مذکور تاکید کرد که به قوانین داخلی و بین المللی پایبند بوده و علیه این اتهامات بی اساس از حقوق قانونی خود استفاده خواهد کرد.

گلدن گلوبال تصریح کرد که افراد اعلام شده در لیست صادره از سوی آمریکا جزو کارمندان این بانک نبوده و هیچ معامله مستقیم یا غیر مستقیمی با آنها صورت نگرفته است.

لازم به ذکر است آمریکا بعد از شکست نظامی آشکار خود مقابل ایران برای خروج آبرومندانه از این جنگ، دست به تشدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان زده و به همین بهانه تعدادی از نهادهای و بانک های دیگر کشورها را نیز تحریم کرده است.