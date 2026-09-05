سرشماری ۱۴۰۵ نقطه عطف تحول نظام آماری کشور است

غلامرضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال جاری، این طرح را سرشماری‌ای «ممتاز و ویژه» دانست و اظهار کرد: حرکت به سمت نظام آماری ثبتی‌مبنا، زمینه‌ساز افزایش دقت آمارها و پیوند مؤثرتر میان داده‌های آماری و تصمیم‌گیری‌های کشور خواهد شد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: مقدمات اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن با همکاری دستگاه‌های مختلف و سازمان برنامه و بودجه فراهم شده و این طرح از اهمیت ویژه‌ای در نظام آماری کشور برخوردار است.

رئیس مرکز آمار ایران با تشریح اهداف اصلی سرشماری امسال افزود: این سرشماری سه هدف کلیدی را دنبال می‌کند که نخستین هدف، تحول در نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظامی دقیق، باکیفیت و مبتنی بر داده‌های ثبتی است.

وی ادامه داد: دومین هدف، به‌روزرسانی آمارهای جمعیتی و مسکن پس از یک دهه وقفه است و هدف سوم نیز ایجاد پیوندی مستحکم میان نظام آماری و نظام تصمیم‌گیری کشور خواهد بود.

گودرزی تأکید کرد: اگر داده‌های آماری دقیق و به‌روز در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیز می‌تواند با دقت بیشتری انجام شود و در نهایت آثار این تصمیمات در زندگی مردم نمایان خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: امروز سامانه‌های متعدد و غنی در دستگاه‌های مختلف وجود دارد و سرشماری ثبتی‌مبنا می‌تواند آغازگر فرآیندی برای اشتراک‌گذاری و استفاده هدفمند از این داده‌ها باشد.

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: این داده‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند به یک ثروت ملی تبدیل شوند؛ ثروتی که در اختیار نظام تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر نقش مردم در موفقیت این طرح اظهار داشت: از عموم مردم، به‌ویژه مردم استان کهگیلویه و بویراحمد، انتظار داریم با دقت و حساسیت اطلاعات و داده‌های مورد نیاز را در سامانه‌ها و دستگاه‌های مربوط تکمیل کنند.

گودرزی بیان کرد: هر داده‌ای که ثبت می‌شود، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اثرگذار باشد و هرگونه خطا یا نقص در اطلاعات، مسیر برنامه‌ریزی را با مشکل مواجه می‌کند.

رئیس مرکز آمار ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور، سرشماری امسال به تجربه‌ای موفق در زمینه هم‌افزایی بین‌دستگاهی و گامی مؤثر برای تحول نظام آماری کشور تبدیل شود.