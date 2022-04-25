«مسافران شهر» به اپیزود طنز رسید/ التهاب ساخت سریال رمضانی

سیروس حسن‌پور کارگردان ۳ اپیزود از سریال رمضانی «مسافران شهر» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مجموعه و قسمت‌های پایانی آن بیان کرد: موضوعات و مسائل مطرح شده در اپیزودهای سریال «مسافران شهر»، موضوعات و مسائل اجتماعی بوده‌اند و ما سعی کرده‌ایم در بیان آنها، هر آنچه که در توان داشته‌ایم، به کار ببریم و فضایی را برای مخاطبان ایجاد کنیم که جنبه سازنده و معنوی داشته باشد.

وی افزود: همه گروه تلاش کرده‌اند که با توجه به کمبود وقت و مشکلات موجود، کار خوب و درخور شأنی را در قالب اپیزودهای سریال «مسافران شهر» به مردم ارائه دهند و به نظر من موفق هم بوده‌اند، چون تا امروز بازخورد خوب و مثبتی از مردم دریافت کرده‌ایم.

کارگردان «مسافران شهر»، نبود زمان کافی برای پیش تولید اپیزودهای این سریال را یکی از مشکلات کار بر روی آن عنوان کرد و گفت: کمبود زمان کار، خیلی روی کیفیت آن تاثیر می‌گذارد زیرا من به عنوان یک کارگردان، بیشتر مجبور هستم بر سر تولید باشم و آنچنان که باید روی تدوین و موارد دیگر نمی‌توانم نظارت داشته باشم.

حسن پور تأکید کرد: ما برای تولید اپیزودهای اول، دوم و سوم سریال «مسافران شهر»، فقط یک روز استراحت داشتیم و این به آن معنا بود که در زمان تدوین یک اپیزود، من مشغول تولید اپیزود بعدی بودیم.

وی ادامه داد: اپیزود سوم سریال «مسافران شهر» که در هفته پایانی ماه مبارک رمضان پخش خواهد شد، یک کار طنز عمیق و معنادار است؛ به نظرم این اپیزود نیز همچنان سایر اپیزودهای سریال مذکور جذاب خواهد بود.

این کارگردان در پایان درباره ویژگی‌های مجموعه‌های رمضانی عنوان کرد: تجربه کار برای ماه رمضان، به دلیل کمبود وقت التهاباتی دارد، اما لذت‌های خودش را هم دارد.

اپیزودهای سریال رمضانی «مسافران شهر» هر روز از ساعت ۱۹ و از شبکه ۵ سیما پخش می‌شود.