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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۲۱

بانک مرکزی اعلام کرد؛

نرخ رسمی ۱۱ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۱۱ ارز کاهش یافت

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز منتشر کرد که بر این اساس نرخ رسمی ۱۱ ارز کاهش و ۱۵ ارز افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۳ هزار و ۹۴۲ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۳۵۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۳ هزار و ۸۸۴ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۴۰۳ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۶۹۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۷ ریال، روپیه هند ۵۵۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار ۱۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۳۸۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار ۶۶۴ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۵۳ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال تعیین قیمت شد.

هر دلار کانادا نیز ۳۳ هزار و ۲۹ ریال، دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۹۷۵ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲‌هزار و ۶۹۵ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۴۹ ریال، روبل روسیه ۵۴۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز ۳۰ هزار و ۴۱۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۳۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۸۹ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا یک هزار و ۳۱۲ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۱۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۳ ریال و دینار لیبی ۸ هزار و ۹۳۲ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۴۶۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۳ هزار و ۵۵۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۷۱۱ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۳ هزار و ۷۳۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۴۶۲ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۳۵ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌هزار و ۹۱۷ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۲۲۱ ریال، سامانی تاجیکستان سه‌هزار و ۳۵۲ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲ ریال قیمت خورد.

کد مطلب 5474667

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