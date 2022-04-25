نرخ رسمی ۱۱ ارز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۳ هزار و ۹۴۲ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۳۵۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۳ هزار و ۸۸۴ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۴۰۳ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۶۹۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۷ ریال، روپیه هند ۵۵۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار ۱۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۳۸۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار ۶۶۴ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۵۳ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال تعیین قیمت شد.

هر دلار کانادا نیز ۳۳ هزار و ۲۹ ریال، دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۹۷۵ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲‌هزار و ۶۹۵ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۴۹ ریال، روبل روسیه ۵۴۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز ۳۰ هزار و ۴۱۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۳۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۸۹ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا یک هزار و ۳۱۲ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۱۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۳ ریال و دینار لیبی ۸ هزار و ۹۳۲ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۴۶۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۳ هزار و ۵۵۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۷۱۱ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۳ هزار و ۷۳۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۴۶۲ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۳۵ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌هزار و ۹۱۷ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۲۲۱ ریال، سامانی تاجیکستان سه‌هزار و ۳۵۲ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲ ریال قیمت خورد.