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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۰۲

موانع اجرایی احداث ایستگاه ورزشگاه تختی بررسی شد

موانع اجرایی احداث ایستگاه ورزشگاه تختی بررسی شد

آخرین وضعیت رفع موانع اجرایی پروژه احداث ایستگاه ورزشگاه تختی و پیشرفت عملیات اجرایی ایستگاه خیابان شهدای هفدهم شهریور مورد بازدید میدانی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت رفع موانع اجرایی پروژه احداث ایستگاه ورزشگاه تختی و همچنین پیشرفت عملیات اجرایی ایستگاه خیابان شهدای هفدهم شهریور مورد بازدید میدانی و بررسی دست‌اندرکاران امر قرار گرفت.

طی بازدیدی که با حضور مسعود درستی مدیر عامل شرکت مترو تهران، مجری خط ۷ و دست‌اندرکاران اجرایی مربوطه صورت گرفت، ابتدا محل تجهیز کارگاه و عملیات عمرانی انجام شده برای ساخت ایستگاه ورزشگاه تختی در منتهی‌الیه جنوبی خط ۷ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با تعاملات بین سازمانی، برخی موانع اجرایی و از جمله معارضات مربوطه برای سرعت گرفتن پیشرفت مراحل ساخت و ساز ایستگاه مذکور در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

بخش دیگر بازدید انجام شده، سرکشی به ایستگاه در حال احداث خیابان شهدای هفدهم شهریور بود و قرار است این ایستگاه، خرداد ماه به بهره‌برداری برسد تا خط ۷ یک گام دیگر به تکمیل خود نزدیک تر شود.

کد مطلب 5474719
مهشید جعفری معظم

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