برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در ۹۵ نقطه شهری و روستایی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی اشجری ظهر دوشنبه در دومین نشست استانی ستاد بزرگداشت روز جهانی قدس با بیان اینکه نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به روز جهانی قدس نشان از درایت و دوراندیشی معمار کبیر انقلاب اسلامی دارد، اظهار کرد: امام خمینی (ره) با این اقدام هوشمندانه و راهبردی، انتفاضه و مقاومت را برای همیشه زنده و پویا نگاه داشتند.

وی راهپیمایی روز جهانی قدس را فرصتی مغتنم برای یادآوری مظلومیت مردم ستم‌دیده فلسطین و اعلام نفرت و انزجار جهانیان از رژیم منحوس و سفاک صهیونیستی دانست و تصریح کرد: امروز فلسطین به مسئله اول و آزادی آن به خواست دنیای اسلام و همه آزادی خواهان جهان تبدیل شده است و قطعاً در سایه اتحاد مسلمانان جهان بساط پرخون و جنایت رژیم یاغی و کودک‌کش صهیونیستی برچیده خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در بیش از هشتاد کشور جهان، بیان کرد: موجی که مسلمانان جهان با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس و حمایت از قدس شریف و انتفاضه مردم فلسطین بپا می‌کنند سرانجام رژیم نامشروع و اشغالگر قدس را از صفحه روزگار محو و نیست خواهد کرد.

حجت‌الاسلام اشجری، مردم مسلمان و مبارز ایران را همچون همیشه مطیع امر ولایت رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس سال‌جاری با توجه به جنایات اخیر رژیم نامشروع صهیونیستی در هتک حرمت مسجد الاقصی و تعرض به مردم مظلوم فلسطین، پرشورتر از گذشته برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه رهایی کامل قدس شریف از چنگ ظالمان و ستمکاران صهیونیستی آرزوی هر مسلمان آزاده‌ای است، اظهار کرد: با وعده الهی و نوید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، شجره خبیثه اسرائیل بی‌شک نابود خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ضمن تاکید بر تولید محتوا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «#القدسهیالمحور»، شعار روز جهانی قدس را «روز جهانی قدس؛ محور وحدت امت اسلامی، شکست خط سازش با رژیم غاصب صهیونیستی» اعلام کرد.

حجت‌الاسلام اشجری با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی همانند سال‌های قبل از شیوع بیماری کرونا در ۹۵ نقطه شهری و روستایی استان، تصریح کرد: آمادگی لازم برای برگزاری راهپیمایی در ۱۷ شهرستان، ۲۷ بخش، ۲۶ شهر و ۲۵ دهستان و روستای پرجمعیت استان وجود دارد.

وی سخنران راهپیمایی روز جهانی قدس شهر رشت را سردار «رمضان شریف»، رئیس ستاد انتفاضه و قدس اعلام کرد و افزود: این راهپیمایی با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز جمعه نهم اردیبهشت از سه مسیر زیر به سوی میعادگاه نماز جمعه برگزار خواهد شد.