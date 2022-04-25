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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۳۸

برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران تدوین می شود

برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران تدوین می شود

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران از تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، علی شجاعی؛ سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلام این خبر افزود: برنامه استراتژیک دانشگاه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، نهایی و به مراکز تحت پوشش ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که مرحله آخر برنامه ریزی استراتژیک شامل آموزش تدوین استراتژی و اهداف اختصاصی با تدریس دکتر سیدین برگزار شد، افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد برنامه استراتژیک نوشته شده است.

شجاعی با اشاره به مرحله پیش برنامه‌ریزی و انجام کارهای علمی، یادآور شد: در مرحله اول مباحث چشم انداز، ماموریت و ارزش های سازمان بررسی و در مرحله دوم تحلیل عوامل درونی و بیرونی سازمان مطرح شد.

به گفته وی کمیته‌های فرعی و افراد تسهیل گر مراحل تدوین برنامه استراتژیک را پیگیری کردند و در مرحله بعد برنامه استراتژیک به کمیته اجرایی ارسال و سپس برای تصویب نهایی در هیئت رئیسه دانشگاه مطرح می شود.

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد: تاکنون حدود دو هزار و ۵۲۰ نفر ساعت کار انجام شده و صد نفر از کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه در این برنامه حضور فعال داشتند که جای تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: حدود هفت هدف استراتژیک برای دانشگاه تایید و نهایی شده و بعد از تدوین برنامه استراتژیک، برنامه عملیاتی (۶ ماهه یا یک ساله) واحدهای مختلف مشخص و اجرایی می شود.

شجاعی با قدردانی از حمایت رئیس دانشگاه و سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع اظهار داشت: در راستای اجرای طرح عدالت و تعالی نظام سلامت وزارت بهداشت و با تدوین برنامه استراژیک امیدوارم بتوانیم به اهداف متعالی دست یابیم و هم به عنوان یک دانشگاه سرآمد مطرح باشیم.

کد مطلب 5474872

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