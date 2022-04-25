برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، علی شجاعی؛ سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلام این خبر افزود: برنامه استراتژیک دانشگاه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، نهایی و به مراکز تحت پوشش ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که مرحله آخر برنامه ریزی استراتژیک شامل آموزش تدوین استراتژی و اهداف اختصاصی با تدریس دکتر سیدین برگزار شد، افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد برنامه استراتژیک نوشته شده است.

شجاعی با اشاره به مرحله پیش برنامه‌ریزی و انجام کارهای علمی، یادآور شد: در مرحله اول مباحث چشم انداز، ماموریت و ارزش های سازمان بررسی و در مرحله دوم تحلیل عوامل درونی و بیرونی سازمان مطرح شد.

به گفته وی کمیته‌های فرعی و افراد تسهیل گر مراحل تدوین برنامه استراتژیک را پیگیری کردند و در مرحله بعد برنامه استراتژیک به کمیته اجرایی ارسال و سپس برای تصویب نهایی در هیئت رئیسه دانشگاه مطرح می شود.

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد: تاکنون حدود دو هزار و ۵۲۰ نفر ساعت کار انجام شده و صد نفر از کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه در این برنامه حضور فعال داشتند که جای تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: حدود هفت هدف استراتژیک برای دانشگاه تایید و نهایی شده و بعد از تدوین برنامه استراتژیک، برنامه عملیاتی (۶ ماهه یا یک ساله) واحدهای مختلف مشخص و اجرایی می شود.

شجاعی با قدردانی از حمایت رئیس دانشگاه و سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع اظهار داشت: در راستای اجرای طرح عدالت و تعالی نظام سلامت وزارت بهداشت و با تدوین برنامه استراژیک امیدوارم بتوانیم به اهداف متعالی دست یابیم و هم به عنوان یک دانشگاه سرآمد مطرح باشیم.