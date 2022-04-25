موافقت با آزادی مشروط ۳ زندانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهریاری بیان کرد: به همراه ۳ نفر از دادیاران دادسرای جنایی تهران به مدت چهار ساعت از اندرزگاه شماره یک زندان رجایی شهر بازدید به عمل آوردیم و با بیش از یکصد نفر از محکومان و متهمان شعب اجرای احکام و بازپرسی دادسرا ملاقات چهره به چهره داشتیم.

وی افزود: در نتیجه این بازدید ۳ نفر از محکومان که با بسترسازی دادسرا به مراکز خیریه و افراد خیر معرفی شده بودند، بعد از پرداخت وجه المصالحه و دریافت رضایت اولیا دم از زندان آزاد شدند.

معاون دادستان تهران تصریح کرد: علاوه بر این با پیشنهاد آزادی مشروط ۳ نفر از محکومان، پس از نظارت بر اقدامات اصلاحی از قبیل حفظ قرآن، ملاحظه رضایت شاکی، پرداخت ردّ مال و پیش بینی اصلاح مرتکب موافقت به عمل آمد.

وی افزود: ۳ نفر از محکومان هم با رعایت مقررات قانونی و مشاهده روند اصلاحی در زندان به مرخصی اعزام شدند.

شهریاری با اشاره به تأکیدات دادستان تهران مبنی بر پیگیری روند صلح و سازش در پرونده‌های قصاص اظهار کرد: در این برنامه از روند برگزاری جلسات صلح و سازش توسط مددکاران زندان بازدید و بر سعی حداکثری در اخذ رضایت اولیای دم با رعایت موازین شرعی و قانونی آنان تأکید کردیم.