به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو قرآن محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در استودیوی پخش ویژه برنامه بر آستان جانان رادیو قرآن واقع در میدان آئینی امام حسین (ع) طی سخنانی گفت: این روزها که در ماه مبارک رمضان هستیم توفیق شد تا پس از دو سال بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم را در محل مصلی بزرگ تهران برگزار کنیم که خوشبختانه با استقبال بی نظیر چند ده هزار نفری و عاشقان قرآن همراه بود.

وی در ادامه با بیان اینکه این امر وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند، افزود: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا در طول سال برنامه‌های قرآنی به صورت بهتر و کامل‌تر از گذشته برگزار شود. بنابراین بخش‌های مختلف فرهنگی باید تمام برنامه‌های خود را بر مبنای گسترش و ترویج فرهنگ قرآن قرار دهند. خوشبختانه کار در این زمینه را آغاز نمودیم و انشا الله با همکاری بخش رسانه‌ای ما به ویژه رادیو قرآن و با بهره‌گیری از افراد برجسته، فرهیخته و نخبه در این رسانه بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی برداریم.



دکتر اسماعیلی همچنین در خصوص برگزاری جلسات تلاوت مجلسی و مجالس خانگی اظهار داشت: توفیق ماست که بتوانیم در چنین محافلی حضور داشته باشیم. هرچقدر در این حوزه‌ها مردم عرصه دار شوند، فضای بهتری را تجربه می‌کنیم. خوشبختانه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز محافل و مؤسسات قرآنی رواج یافته که با نقطه مطلوب فاصله دارد. بنابراین باید با تلاشی مضاعف در راستای رسیدن به این مهم گام برداریم.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه توفیق داشتیم در آغاز ماه مبارک رمضان در جلسه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) با قراء و حافظان قرآن کریم حاضر باشیم، تصریح کرد: تأکید ویژه ایشان بر مردمی سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی بود و همچنین فرمودند: باید ده میلیون حافظ قرآن داشته باشیم. بنابراین نکته طلایی و کلیدی آن این است که باید بر همراهی و حضور جوانان، نوجوانان و بخش‌های مختلف مردمی متکی باشیم. انشاالله بتوانیم این کار بزرگ را در بخش‌هایی که در نظام حاکمیتی خود افتخار خدمت به قرآن به صورت خاص دارند، پیگیری کنیم. تمهیداتی نیز اندیشیدیم که انشاالله در طی سال‌های آتی بتوانیم این محافل مردمی را پر رونق تر از گذشته داشته باشیم.



گفتنی است «بر آستان جانان» ویژه برنامه افطار رادیو قرآن و کاری از گروه اطلاع‌رسانی این شبکه رادیویی است که در ایام ماه مبارک رمضان هر روز ساعت ۱۵:۲۵ بصورت زنده با اجرای غلامرضا احمدی و دکتر مرتضی جوادی و به تهیه کنندگی دکتر مرتضی جوادی، سمیرا قنبری، فاطمه قاسم آبادی، سمیه خراج، مونا توسلی و فاطمه رحمانی پخش خواهد شد. این برنامه با محوریت دعا خوانی و مناجات و با پخش ترتیل یک جز قرآن کریم در هر روز به صورت ترتیل توسط ۳ مرتل به روی آنتن می‌رود.