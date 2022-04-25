تکریم بیماران در اولویت مراکز درمانی تامین اجتماعی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریم ظهر امروز دوشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام با بیان اینکه اگر مراجعه کننده به مراکز درمانی تامین اجتماعی دارای وسع مالی باشد به مراکز خصوصی مراجعه می‌کند، افزود: برخورد مهربانانه و اسلامی با بیمار و ایجاد روحیه امیدواری پاداش اخروی خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان یادآور شد: کادر پزشکی نسبت به وقت برای معالجه بیمار در ویزیت‌ها در روز قیامت باید پاسخگو باشد.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه ارتباط با خدا زندگی را برای انسان شیرین می‌سازد، بیان داشت: وقتی خداوند ما را در جایگاه خدمت قرار می‌دهد، باید در مسیر به خدمت مردم تلاش کنیم.

کریمی تبار ساخت کلینیک در شهرستان‌ها را بسیار ارزشمند دانست و افزود: برای جامعه هدف تأمین اجتماعی و ساخت درمانگاه و گرفتن منابع مالی از مرکز تلاش گردد.

وی با بیان اینکه اربعین فرصت استثنایی است که ما به زوار امام حسین (ع) خدمت کنیم، اظهار کرد: خدمت به زوار اربعین یک توفیق ارزشمند بوده که خداوند نصیب هر کسی نمی‌کند.

امام جمعه ایلام افزود: باید از ظرفیت استان‌های معین اربعین در حوزه تامین اجتماعی در تهیه تجهیزات، دارو و… استفاده شود.

ساخت درمانگاه مهران در دست اجراست

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت درمان تامین اجتماعی استان، اظهار داشت: هدف این مدیریت برای آینده توسعه مراکز درمانی و جذب بودجه‌های بیشتر است.

مهریار سلیمانی با بیان اینکه ساخت درمانگاه مهران در دست اجراست، گفت: با توجه به کنگره عظیم اربعین و نیاز درمانی زوار، برای تهیه و خرید تجهیزات پزشکی نیازمند کمک سایر نهادها و ادارات هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید در استان نقش محوری داشته باشیم، یادآور شد: می‌توان از ظرفیت سایر استان‌های معین در اربعین حسینی برای ارائه خدمات استفاده گردد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام به استفاده از پتانسیل جامعه بسیج پزشکی و هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی اشاره و بیان داشت: با ملکی شدن بیمارستان شهدای زاگرس ایلام از ظرفیت این بیمارستان برای خدمات دهی به جامعه هدف و زوار اربعین می‌توان استفاده کرد.