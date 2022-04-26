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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۵۸

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه:

مردم کرمانشاه حضور پرشوری در راهپیمایی روز قدس داشته باشند

مردم کرمانشاه حضور پرشوری در راهپیمایی روز قدس داشته باشند

کرمانشاه- معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه گفت: مردم کرمانشاه حضور پرشوری در راهپیمایی روز قدس داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش‌اقبال پیش از ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی راهپیمایی روز قدس که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: راهپیمایی روز قدس تأثیر راهبردی در روند انتفاضه مردم فلسطین و تقویت روحیه مقاومت دارد.

وی با تاکید بر حضور حداکثری در راهپیمایی روز قدس در استان کرمانشاه، افزود: حضور مردم در صحنه، خنثی کننده توطئه‌ها بوده است و در راهپیمایی جمعه آینده نیز مردم حضور با شکوهی داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با تاکید بر فراهم شدن امکانات برای حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، تصریح کرد: لازم است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با دعوت از اصحاب قلم و رسانه نسبت به تبیین اهمیت آرمان فلسطین و روز قدس در فضای مجازی، برنامه ریزی لازم را داشته باشد.

کد مطلب 5475609

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