به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد و نماینده مرکز نیکوکاری دانش آموزی امام حسن مجتبی (ع) اظهار داشت: اینکه جوانان به فکر مشکلات خود باشند و برای رفع آن تلاش کنند، اتفاق خوب و امیدوار کننده ای است.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که دانش آموزان باید به آن ورود کنند، مباحث دانش بنیان است و باید با کسب علم، خلاقیت، نوآوری و تقویت روحیه تفکر و تعقل، برای آینده کشور راهگشا باشند.

ناصری با اشاره به اینکه سیستم آموزشی نیازمند تحول است، افزود: باید با تربیت دانش آموزان متعهد، متفکر و خلاق، برنامه ریزی های غربی ها برای عقب نگه داشتن ایران را به هم بریزیم.

امام جمعه یزد با تاکید بر تقویت روحیه دین‌مداری در دانش آموزان عنوان کرد: فضای مجازی در کنار مزایای خود، خطرات بسیاری دارد که اگر نوجوانان و جوانان روحیه دینی قوی و تفکر عمیق و قدرت تشخیص خوب از بد را نداشته باشند، دچار گمراهی خواهند شد.

وی ادامه داد: باید هم معلم و هم دانش آموزان به سمت تفکر مداری و دین مداری هدایت شوند و با تغییر و تحول در سیستم آموزشی برای ساختن آینده کشور و کادرسازی اقدام جدی کنیم.

ناصری تصریح کرد: کشور ما در آینده به مدیران نوآور، برنامه ریز و خلاق نیاز دارد و این مدیران باید از هم اکنون در سیستم آموزشی پرورش داده شوند و آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود و خوب است که یک استان یا شهرستان به عنوان پیشتاز این موضوع انتخاب و کار به صورت جدی آغاز شود.

وی اظهار داشت: اگر این اقدام از هم اکنون آغاز شود، چند سال آینده چند میلیون جوان خلاق، دیندار و کاربلد خواهیم داشت.

مرکز نیکوکاری امام حسن(ع) در یزد راه اندازی شد

رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان یزد نیز در این دیدار به بیان رسالت‌های اتحادیه پرداخت و از راه اندازی مرکز نیکوکاری دانش آموزی امام حسن مجتبی(ع) با هدف انجام حمایت‌های تحصیلی و مشاوره ای دانش آموزان در یزد خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم این مجموعه بتواند در راستای عدالت آموزشی قدم های موثری بردارد.

حسین میرشریف عنوان کرد: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان وظیفه تربیت دانش آموزان را بر عهده دارد و در کنار فعالیت های تربیتی، بر اساس تدابیر رئیس این انجمن در مرکز، یک مرکز خیریه دانش آموزی نیز راه اندازی شده و هدف این است که توسط خود دانش آموزان، کمک ها و مشارکت های مردمی جذب و برای دانش آموزان محورم و نیازمند هزینه شود.