کاهش ۳۳ درصدی صادرات پسته در ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی با بیان اینکه ۱۳۵ هزار و ۳۲۲ تن انواع پسته، به ارزش ۹۱۴ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۶ دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۵ کشور صادر شد، اظهار داشت: از مجموع صادرات ۱۳۵ هزار و ۳۲۲ تنی پسته در سال قبل، ۱۱۵ هزار و ۵۵۷ تن آن، پسته تازه با پوست بود که ارزش آن ۶۹۶ میلیون و ۴۳ هزار و ۱۲۴ دلار به ثبت رسیده است.

سخنگوی گمرک ایران افزود: پنج کشور اول خرید پسته‌های صادراتی با پوست به ترتیب چین با خرید ۱۹۹ میلیون دلار، هند با ۸۵ میلیون دلار، روسیه با ۵۳ میلیون دلار، عراق با ۵۰ میلیون دلار و قرقیزستان با ۴۵ میلیون دلار بودند.

وی در خصوص صادرات پسته‌های بدون پوست گفت: صادرات انواع پسته بدون پوست نیز بیش از ۱۹ هزار و ۳۳۶ تن و به ارزش ۲۱۵ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۲۲ دلار بود که کشورهای آلمان با خرید ۵۰ میلیون دلار، هند ۴۴ میلیون دلار، امارات ۲۹ میلیون دلار، عراق ۲۵ میلیون دلار و ترکیه ۱۳ میلیون دلار، پنج مقصد صادرات این نوع پسته ایرانی بودند.

لطیفی در مورد میزان صادرات سایر پسته‌ها توضیح داد که ۴۲۹ تن سایر پسته‌ها به ارزش دو میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۸۰ دلار نیز در این مدت صادر شد.

وی گفت: به دلیل خشکسالی و آسیب به محصول پسته، کاهش تولید این محصول در سال گذشته و ورود پسته سایر کشورها به بازارهای جهانی، متأسفانه صادرات انواع پسته در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۳۳ درصدی را در وزن و ارزش به همراه داشته است.