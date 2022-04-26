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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۳۸

استاندار البرز:

۳ پروژه بیمارستانی فردیس در مراحل پایانی قرار دارند

۳ پروژه بیمارستانی فردیس در مراحل پایانی قرار دارند

البرز - استاندار البرز گفت: سه پروژه بیمارستانی بزرگ در شهرستان فردیس در مراحل پایانی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر سه‌شنبه در حاشیه شورای شهرستان فردیس اظهار کرد: استان البرز در سرانه‌های تخت بیمارستانی جزو استان‌های محروم کشور است و برای رسیدن به میانگین کشوری به ۲ هزار تخت نیاز دارد.

وی ادامه داد: شهرستان فردیس نیز با تراکم بالای جمعیت فاقد بیمارستان است از این رو با بررسی دقیق و رفع موانع پروژه‌های بیمارستانی در این شهرستان، بزودی ۳ بیمارستان در فردیس راه اندازی خواهد شد.

عبداللهی گفت: پروژه بیمارستان دولتی فردیس با مشکلات و موانع مختلفی مواجه بود که یکی از آنها در حوزه اعتباری است از این رو درصدد هستیم با پیگیری‌های مجدانه این مشکل را برطرف کنیم.

وی افزود: پیمانکار متعهد شده که تا ۳۱ اردیبهشت ماه امسال ابنیه بیمارستان را تکمیل کرده و تحویل دهد.

استاندار البرز گفت: با تکمیل ۳ پروژه بیمارستانی در فردیس، ۷۰۰ تخت بیمارستانی به مجموعه بهداشت و درمان استان اضافه می‌شود.

کد مطلب 5476149

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