به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر امامیان بعد از ظهر سهشنبه در پنجمین مرحله از طرح اطعام سفره مهربانی که در حسینیه شهدا گلزار شهدای کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: امروز توسط خادمیاران رضوی استان کرمانشاه تعداد هفت هزار بسته معیشتی در پنجمین مرحله اطعام سفره مهربانی بین نیازمندان و خانوادههای محروم استان توزیع میشود.
وی افزود: ارزش هر بسته معیشتی ۴۰۰ هزار تومان و ارزش کلی بستهها ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که شامل کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، حبوبات، قند و شکر و گوشت سفید و قرمز است.
دبیر کانون خدمت رضوی استان کرمانشاه تصریح کرد: این بستهها با کمک مردم، خیرین و نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان تهیه شده که این هفت هزار بسته معیشتی توسط خادمیاران رضوی توزیع خواهد شد.
امامیان خاطر نشان کرد: علاوه بر این بستههای معیشتی تا پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر یک مرحله دیگر کمک مومنانه شامل تهیه و توزیع گوشت گرم بین خانوادههای نیازمند صورت خواهد گرفت و همچنین به صورت هفتگی اطعام رضوی توسط خادمیاران رضوی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: گروههای تخصصی کانون خدمت رضوی شامل بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، فرهنگی و قرآنی و… در سایر ایام سال به مردم استان کرمانشاه ارائه خدمت میکنند.
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