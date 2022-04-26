  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۲۱

دبیر کانون خدمت رضوی کرمانشاه:

۷۰۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان کرمانشاهی توزیع می‌شود

۷۰۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان کرمانشاهی توزیع می‌شود

کرمانشاه- دبیر کانون خدمت رضوی استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری پنجمین مرحله سفره مهربانی، گفت: هفت هزار بسته معیشتی بین نیازمندان کرمانشاهی توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر امامیان بعد از ظهر سه‌شنبه در پنجمین مرحله از طرح اطعام سفره مهربانی که در حسینیه شهدا گلزار شهدای کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: امروز توسط خادمیاران رضوی استان کرمانشاه تعداد هفت هزار بسته معیشتی در پنجمین مرحله اطعام سفره مهربانی بین نیازمندان و خانواده‌های محروم استان توزیع می‌شود.

وی افزود: ارزش هر بسته معیشتی ۴۰۰ هزار تومان و ارزش کلی بسته‌ها ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که شامل کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، حبوبات، قند و شکر و گوشت سفید و قرمز است.

دبیر کانون خدمت رضوی استان کرمانشاه تصریح کرد: این بسته‌ها با کمک مردم، خیرین و نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان تهیه شده که این هفت هزار بسته معیشتی توسط خادمیاران رضوی توزیع خواهد شد.

امامیان خاطر نشان کرد: علاوه بر این بسته‌های معیشتی تا پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر یک مرحله دیگر کمک مومنانه شامل تهیه و توزیع گوشت گرم بین خانواده‌های نیازمند صورت خواهد گرفت و همچنین به صورت هفتگی اطعام رضوی توسط خادمیاران رضوی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: گروه‌های تخصصی کانون خدمت رضوی شامل بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، فرهنگی و قرآنی و… در سایر ایام سال به مردم استان کرمانشاه ارائه خدمت می‌کنند.

کد مطلب 5476153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها