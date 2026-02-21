توزیع ۴۰ بسته معیشتی با آغاز ماه رمضان در قائمشهر

سید قاسم نوربخش در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پویش مواسات رضوی در ماه ضیافت الهی اظهار کرد: خادمیاران و یاوران رضوی در شهرستان قائمشهر با هدف ترویج فرهنگ همدلی و دستگیری از نیازمندان، مجموعهای از برنامههای معیشتی، حمایتی و فرهنگی را در سطح کانونهای محلی به اجرا درآوردند.
وی افزود: در قالب این طرح، ۴۰ بسته معیشتی شامل اقلام اساسی و مورد نیاز خانوادههای کمبرخوردار تهیه و با حفظ کرامت انسانی میان جامعه هدف توزیع شد.
نوربخش با بیان اینکه حمایتهای نقدی، اهدای کارت هدیه، تأمین بخشی از هزینههای دارویی بیماران نیازمند و اجرای برنامههای تکریمی و معنوی از دیگر اقدامات انجامشده در روزهای ابتدایی ماه رمضان بوده است، تصریح کرد: ارزش مجموع خدمات ارائهشده در این مرحله ۵۹۱ میلیون ریال برآورد شده است.
دبیر کانونهای خدمت رضوی قائمشهر با تأکید بر تداوم این برنامهها در طول ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: خادمیاران رضوی با تأسی از سیره کریمانه حضرت امام رضا تلاش دارند با تقویت فرهنگ احسان و مواسات، امید و آرامش را به خانههای نیازمندان هدیه کنند.
وی یادآور شد: اجرای طرحهای حمایتی و محرومیتزدایی تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
