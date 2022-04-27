حفاظت از «پمپئو» و «هوک» ماهیانه بیش از ۲ میلیون دلار هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به مجلس سنا، این کشور در ماه بیش از دو میلیون دلار برای محافظت از «مایک پمپئو» وزیر سابق امور خارجه آمریکا و همچنین «برایان هوک» نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران، هزینه می‌کند و این مبلغ تا به امروز به بیش از ۱۳ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس قوانین آمریکا، اداره‌ی امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه به مدت ۱۸۰ روز پس از پایان مأموریت وزرای امور خارجه، مسئولیت حفاظت از آن‌ها را بر عهده دارد.

همچنین بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در جریان جلسه‌ی روز گذشته مجلس سنای این کشور گفت: از طریق پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم به ایران اعلام کردیم که باید از هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی دست بردارند.

گفتنی است، مایک پمپئو و برایان هوک نقش کلیدی، در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی داشتند.