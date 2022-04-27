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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۱۷

رئیس آتش‌نشانی کرج:

سقوط شهروند کرجی به چاهک آسانسور حادثه‌ساز شد

سقوط شهروند کرجی به چاهک آسانسور حادثه‌ساز شد

البرز - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: آتش‌نشانان فرد سقوط کرده در چاهک آسانسور را نجات دادند.

محمد جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲:۲۶ دقیقه در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط فرد به داخل چاهک آسانسور در عظیمیه، میدان بعثت خیابان فرشته خبر داد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۱۱۲ به محل حادثه اعزام شدند

وی افزود: این فرد مذکر حدوداً ۳۸ ساله از ساختمان در حال ساخت ۶ طبقه، از طبقه ۲ به داخل چاهک آسانسور سقوط کرده بود که با تلاش آتش نشانان خارج و تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن‌سازی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج متذکر شد: برای امدادرسانی به این حادثه ۶ نفر نیروی عملیاتی و دو دستگاه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

کد مطلب 5477051

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