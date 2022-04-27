به گزارش خبرنگار مهر محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و فریبرز عباسی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بعد از ظهر چهارشنبه از فاز یک شهرک گلخانه‌ای نودهک در سطح ۷۱ و نیم هکتار بازدید کردند.

این بازدید برای برای برنامه ریزی راه اندازی فاز ۲ این گلخانه انجام شد.

پیش بینی می‌شود فاز ۲ این شهرک گلخانه‌ای در سطح ۵۰۰ هکتار در صورت تخصیص آب به میزان ۵ میلیون متر مکعب از سد نهب راه اندازی شود.

همچنین برای اجرای فاز یک این شهرک گلخانه‌ای تاکنون ۱۹ میلیارد تومان از محل بخش دولتی هزینه شده و تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده که برای اتمام پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است.