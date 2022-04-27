به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی زلفی گل شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان تاکستان واقع در فرمانداری این شهر اظهار کرد: این شهرک از ظرفیت بسیار بالایی در زمینه تولید برخوردار است و رتبه کشاورزی این استان را ارتقا بخشیده است.

وی اضافه کرد: اگر از فضای کشاورزی تاکستان در حوزه‌های باغداری و زراعت به نحو مطلوب استفاده شود، دستاوردهای آن ملی و حتی فراملی خواهد بود که این مهم باید بیش از پیش مورد توجه باشد.

زلفی گل تاکید کرد: همین داربستی کردن باغات باعث افزایش گردشگری شده و مسافران بسیاری را از استان‌های همجوار به تاکستان می‌کشاند و درآمدزایی ایجاد می‌کند که این نیازمند هنر مسؤولان استان در تبیین این مهم است.

این مسؤول بیان داشت: ظرفیت تولید و صادرات محصولات کشاورزی در تاکستان بر اساس آینده‌نگری نیازمند احداث یک فرودگاه است که بتواند بازار کشورهای همسایه را به دست بیاورد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: اینکه مردم تاکستان دغدغه کتاب و کتابخانه دارند نشان از بالا بودن شأن اجتماعی و فرهنگی مردم این شهرستان است.

زلفی گل با بیان اینکه وحدت صاحبنظران تاکستان باید بیش از پیش در دستور کار مسؤولان قرار گیرد، گفت: افراد ثروتمند، پزشک، ورزشکار، نخبه و افراد نامی اگر با وحدت کنار هم کار کنند و هدف مشترک داشته باشند، به سرعت پیشرفت این شهرستان کمک خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: وجود ۲۰ میلیون تحصیل کرده دانشگاهی در کشور نشان از ظرفیت‌های علمی بالا در جمهوری اسلامی است که همواره در حوزه‌های موشکی، پهپادها، نانو، بایو، پزشکی و توریسم توانسته قله‌های افتخار را فتح کند.