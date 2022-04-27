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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۰۹

رئیس کمیته انضباطی فوتبال:

تمام پاداش‌های پرداخت شده با مصوبه هیات رئیسه فدراسیون بوده است

تمام پاداش‌های پرداخت شده با مصوبه هیات رئیسه فدراسیون بوده است

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد تمام پاداش هایی که در زمان عزیزی خادم پرداخت شده است با مصوبه هیات رئیسه فدراسیون بوده و کاملا قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محمدی حسن زاده در مورد اتفاقات دیدار فینال جام حذفی گفت: غیر از مواد محترقه ای که منفجر شد مورد خاص دیگری ندیدم.

وی در مورد اعتراض مکرر به آرای کمیته انضباطی از سوی استقلال و پرسپولیس گفت: حق طبیعی آنهاست. همیشه در یک پرونده ای یک طرف ناراضی است. این که به استیناف بیاورند مشکلی نداریم.

حسن زاده در مورد پاداش هایی که به اعضای فدراسیون فوتبال داده شده است گفت: تمام افراد فدراسیون از صدر تا ذیل این پاداش ها را طبق مصوبه هیات رئیسه دریافت کرده اند. از آبدارچی تا رئیس این پاداش را دریافت کرده اند و از آنجایی که مصوبه هیات رئیسه بوده است هیچ مشکلی ندارد.

کد مطلب 5477225

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