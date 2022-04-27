ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت چهارشنبه شب در جلسه هم اندیشی و بررسی توانمندی‌های مجموعه شهرداری ساری در تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان اظهار داشت: موزه دفاع مقدس یادگار و یادآور بزرگ مردان دفاع مقدس است که به ما معنا می‌بخشد.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت نقطه مقابل توسعه نیست، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت تأکید کرد و افزود: نظام سیاسی دارای دو بال سیاسی و اجتماعی است و فرهنگ شهادت با هر دو بال ما را به سمت توسعه خواهد برد.

نوبخت با عنوان اینکه موزه آغاز تحول در روح و روان و جسم است، بیان داشت: اراده بر این است که شرایط خوبی در ساری نسبت به این موضوع باشد.

این مسئول با اشاره به مشکلات موجود تصریح کرد: به دنبال واکاوی مسائل گذشته نیستیم و هدف این است با همدلی، همکاری و هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌ها شرایط بهتری را برای مردم ساری به وجود بیاوریم و با تدابیر و راهکار مناسب مشکلات و موانع را برطرف کنیم.

فرماندار ساری بر استفاده درست از بیت المال تأکید کرد و بیان داشت: به کسی اجازه دست درازی و استفاده ناروا از بیت المال را نمی‌دهیم.

نوبخت با تأکید بر اینکه رابطه با دستگاه‌ها، نهادها و حوزه‌های مختلف باید قانونمند باشد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که همه ما منافع ملی و منافع دیگران را بر منافع خودمان و حوزه فردی ترجیح ندهیم توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و اهداف انقلاب رقم نمی‌خورد.

وی با تأکید بر اینکه تملق، چاپلوسی و دست بوسی باید برای همیشه از دستگاه‌ها و سازمان‌ها حذف شود، تصریح کرد: مدیران باید برای مردم کار کنند و هیچ کس نباید از زیر چتر انقلاب خارج بشود و نگاه بر جذب حداکثری باشد.

فرماندار ساری با بیان اینکه هدف باید خدمت به مردم باشد، گفت: موضوع مستضعفین کلیدواژه انقلاب بود و متأسفانه از آن فاصله گرفتیم و تجمل‌گرایی بعضی از مدیران در گذشته با مبانی انقلاب همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه موزه دفاع مقدس فرهنگ و مبانی معرفتی است، بیان داشت: باید گام به گام و با کمک همه مدیران در دستگاه‌های مختلف بویژه شورا و شهرداری و هماهنگی، هم افزایی و همدلی برای رسیدن به شرایط مطلوب تلاش کنیم که مورد رضایت امام، شهدا و مردم است.