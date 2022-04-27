شخصیت نساجی را دیکته کردیم/ گروه تیم ملی ایران اصلا آسان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال سی و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه امروز چهارشنبه بین تیم های نساجی مازندران و آلومینیوم اراک در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این دیدار با برتری یک بر صفر تیم مازنی به پایان رسید. مهرداد عبدی (۵۸) برای نساجی گل زد.

مسعود شجاعی بعد از این بازی گفت: برای دومین بار است که این تجربه را در ایران دارم. خوشحالم از این بابت که مردمی که دل خوشی شان فوتبال است امروز شاد شدند.

وی ادامه داد: در لیگ برتر به حق مان نرسیدیم اما امروز شخصیت مان را به فوتبال ایران دیکته کردیم.

شجاعی در مورد حضور نساجی در لیگ قهرمانان آسیا گفت: هنوز نمی دانیم که در این مسابقات شرکت می کنیم یا نه. امیدوارم این اتفاق بیفتد و ما به لیگ قهرمانان آسیا برویم.

بازیکن باتجربه تیم فوتبال نساجی در مورد تکمیل ورزشگاه نساجی هم گفت: امیدوارم این ورزشگاه تا فصل آینده آماده شود.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد اوضاع تیم ملی نیز گفت: وضعیتی که تیم ملی دارد از نظر فنی خوب هست و بازیکنان سرحال هستند اما بی برنامگی که در فدراسیون فوتبال وجود دارد به تیم ملی لطمه می زند. نمی خواهم وارد اتفاقات فدراسیون فوتبال شوم اما این شرایط به تیم ملی ضربه خواهد زد و بازیکنان را سردرگم خواهد کرد.

شجاعی در مورد زمان خداحافظی اش از فوتبال گفت: تا زمانی که از نظر بدنی آماده باشم بازی خواهم کرد. فصل بعد هم با نساجی قرارداد دارم اما بعد از بازیها در مورد آن تصمیم می گیرم.

وی در مورد حریفان تیم ملی در جام جهانی گفت: اصلا هم گروه تیم ملی ایران آسان نیست. ما حریفان سختی خواهیم داشت و اصلا نباید تیم ها را دست کم بگیریم. یکی از سخت ترین گروه ها را داریم. بازی کردن با برخی تیم ها سخت است. انگلیس یکی از آنهاست. آمریکا هم بازیکنانی دارد که در لیگ های معتبر دنیا بازی می کنند.