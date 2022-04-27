قدس مسئله اول امت اسلام است

حجت‌الاسلام سید محمد سادات رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان به مناسبت ایام الله روز قدس و برنامه‌های این ایام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز قدس میراث گرانبهای امام راحل است چرا که پرچم مبارزه دائمی با استکبار و نظام سلطه را در زمانی که موضوع قدس به فراموشی سپرده شده بود با ابتکار راهبردی و شگفت انگیز خود به مسئله اول جهان اسلام تبدیل نمود.

وی افزود: هدف والای ایجاد تمدن نوین اسلامی جز در سایه وحدت مسلمین ممکن نیست و تمام تلاش دشمنان اسلام ایجاد اختلاف و تفرقه با انواع دسیسه‌ها از قبیل جنگ‌های نیابتی و ایجاد فتنه‌های تروریستی و تأسیس گروه‌های تکفیری نظیر داعش و القاعده و …همگی در راستای حفظ ماهیت رژیم منحوس صهیونیستی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سادات خاطرنشان کرد: شاخص اصلی برای اتحاد مسلمین قضیه فلسطین است.

وی افزود: امسال با توجه به اوج گیری دشمنی‌های صهیونیسم بین الملل، نظام سلطه و خباثت آنها علیه جبهه مقاومت، حمله اخیر ددمنشانه به قبله اول مسلمین و هتک حرمت نسبت به ساحت مسجد الاقصی و تلاش مذبوحانه مثلث شوم عبری، عربی، غربی برای عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی راهپیمایی روز قدس را از اهمیت مضاعفی برخوردار کرده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: بر همگان واجب است تا با حضور باشکوه در این همایش بزرگ انسانی و اسلامی، دین خود را به آرمان مقدس قدس عزیز و مردم مظلوم فلسطین ادا نمائیم.

وی خاطرنشان کرد: راهپیمایی روز قدس امسال در سنندج از ساعت ۱۰ صبح از مسیر میدان آزادی شروع و به سه راه حبیبی ختم خواهد شد و حجت الاسلام و المسلمین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع مهمان ویژه و سخنران مراسم خواهند بود.