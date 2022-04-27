به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن سلیمی روز چهارشنبه در اولین جلسه ستاد امتحانات نهضت سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بروجرد گفت: با توجه به نزدیک شدن به برگزاری آزمون‌های سوادآموزی هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: در این راستا دوره‌های تحکیم با حضور ۱۱۰ نفر سواد آموز و دوره انتقال با حضور ۱۹۰ نفر در قالب ۶ حوزه روستایی و ۵ حوزه شهری طبق برنامه ریزی انجام شده برگزار می‌شود.

رئیس اداره نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش بروجرد افزود: این آزمون‌ها در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد با تاکید بر سواد آموزی در کنار مهارت آموزی از فعالیت‌های سواد آموزان در مسابقات علمی و پرسش مهر ریاست جمهوری تقدیر کرد و یادآور شد: امتحانات سواد آموزان باید بر اساس شیوه نامه‌ها و استانداردهای امتحانات برگزار شود.

مهر افزون ادامه داد: ستاد امتحانات باید نظارت کامل بر نحوه و حسن اجرای امتحانات داشته باشند.

بنابراین گزارش، اولین جلسه ستاد امتحانات نهضت سواد آموزی شهرستان بروجرد با حضور معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش و سایر اعضا در دفتر مدیریت آموزش و پرورش برگزار شد.