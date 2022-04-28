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۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۸:۰۹

سخنگوی شورای شهر گرگان خبرداد؛

هزینه ۱۷ میلیاردی برای نمادهای نوروزی گرگان بدون مصوبه شورا

هزینه ۱۷ میلیاردی برای نمادهای نوروزی گرگان بدون مصوبه شورا

گرگان- سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان از هزینه کردن ۱۷ میلیارد تومانی شهرداری گرگان برای زیباسازی ونمادهای نوروزی خبرداد و گفت: این کار بدون مصوبه شورای شهر انجام شده است.

حجت مقسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: شهرداری باید هر ۶ ماه یکبار گزارش هزینه و درآمد را به اعضای شورا و حتی رسانه‌ها اعلام کند و در این زمینه تذکرات لازم را داده‌ایم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه بسیاری از پروژه ها بدون مصوبه شورا انجام می شود، افزود: برای زیباسازی و فضاسازی نوروزی امسال، ۱۷ میلیارد تومان هزینه شده که جدای از مسائل کارشناسی زیباسازی، مسأله حقوقی هم مطرح است.

وی بیان کرد: ابتدا باید شهرداری مصوبه این کار را از شورای شهر اخذ کرده و بعد المان های نوروزی اجرا می‌شد اما هم اکنون هزینه ها انجام شده و می‌خواهند لایحه آن را به صحن شورا بیاورند.

مقسم اضافه کرد: در ماه های گذشته هم قصد کلنگ زنی تقاطع کاشانی را بدون مصوبه داشتند که این عمل توهین به شورای شهر است.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: مقرر شده بود که در آن محل ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه کنند ولی در صورتی که می‌توان با پیگیری کمربندی جدید، جابجایی ایستگاه علی آبادکتول، بازگشایی کوی طبیعت و غیره جلوی هزینه اضافی را گرفت.

کد مطلب 5477315

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      17 میلیارد تومان را به فقیران وگرسنگان میدادیدشهر قشنگ نماد والمان نمیخواهد

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