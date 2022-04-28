تقدیر از معلمان ۵۰۰ مدرسه آموزش و پرورش و حوزه علمیه در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مرتضی شعبانزاده با اشاره به اجرای طرح تقدیر از معلمان و اساتید ۵۰۰ مدرسه آموزش و پرورش و مدارس حوزه علمیه قم به مناسبت هفته معلم اظهار کرد: این طرح در راستای تعامل سازنده امامان محلهها با دانش آموزان و معلمان مدارس آموزش و پرورش و اساتید مدارس علمیه طراحی شده و امامان جماعات مساجد حول مدارس، محوریت این عملیات را بر عهده دارند.
به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، اجرای این عملیات با این وسعت، بیسابقه است و برای نخستین بار در کشور برگزار میشود.
حجتالاسلام شعبانزاده زمان اجرای این طرح را از روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه به مدت یک هفته اعلام کرد و افزود: در این عملیات بینظیر، تشکلهای مردمی و انقلابی حول محور مسجد و محله، همچون هیأت امنا، فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج، هیأتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد، امامان محلهها را همراهی خواهند کرد.
به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، شبکه تشکلهای مردمی مهاجرین استان قم نیز در این عملیات از معلمان مدارس ویژه مهاجرین تقدیر میکنند.
وی بیان کرد: این عملیات توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم و با مشارکت نهادهایی همچون استانداری قم، فرمانداری قم، سپاه علی ابن ابیطالب (ع)، آموزش و پرورش، بسیج، صداوسیما، شهرداری و کانونهای فرهنگی هنری مساجد اجرا میشود.
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