تصویب ۲میلیارد ریال بودجه برای ارتقای تجهیزات آموزشی مدارس آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آستارا امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای آموزش و پرورش آستارا با گرامیداشت فرا رسیدن هفته معلم و یاد و خاطره معلم شهید مرتضی مطهری، اظهار کرد: امروز کلید هر توسعه‌ای در جامعه تربیت نسل جدید و انتقال دانایی به آنها بوده که در این فرآیند نقش نظام تعلیم و تربیت به عنوان رکن اصلی بسیار ارزشمند است.

حجت الاسلام محمد جواد باقری مدارس سرشار از استعداد دانش آموزانی است که درست هدایت نمی‌شوند از مسئولان آموزش و پرورش خواست تا به استعداد دانش آموزان توجه کرده و آنها را شناسایی کنند.

امام جمعه آستارا با اشاره به اینکه گزارش‌هایی از برخی معلمان در مدارس مبنی بر اینکه صحبت‌هایی علیه دین و نظام می‌کنند شده است، گفت: باید از این لحاظ نظارت بیشتری بر مدارس انجام و در گزینش نیروهای آموزش و پرورش دقت شود.

وضعیت تزریق دُز سوم واکسن کرونا در آستارا مطلوب نیست

فرماندار آستارا نیز در این جلسه از تصویب ۲ میلیارد ریال بودجه برای ارتقای تجهیزات آموزشی مدارس این شهرستان خبر داد و گفت: این مبلغ در سفر وزیر آموزش و پرورش به آستارا مصوب شد.

عنایت رضایی پور با اشاره به اینکه از لحاظ تزریق واکسیناسیون دز سوم در استان وضعیت مناسبی نداریم، افزود: تزریق واکسن در مدارس اطلاع رسانی شود و تشویق دانش آموزان و اولیا در اولویت باشد.

لزوم جبران عقب ماندگی‌های آموزشی دوران کرونا

مدیر آموزش و پرورش آستارا نیز در این جلسه با اشاره به ویژه برنامه‌های گرامیداشت هفته معلم در این شهرستان از همه دستگاه‌های مربوطه خواست تا در اجرای این برنامه‌ها همکاری کنند.

سید سجاد موسوی بازگشایی مدارس را حرکتی مثبت ارزیابی کرد و افزود: آموزش حضوری دانش آموزان در مدارس برقرار شده و باید عقب ماندگی‌های آموزشی و تربیتی جبران شود.

وی با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی قدس و گرامیداشت این روز خواستار حضور پرشور پرسنل مجموعه آموزش و پرورش، مسئولان، دبیران و دانش آموزان این شهرستان شد.