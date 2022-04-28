باید با فسادها و امور سازمان یافته در خصوص عفاف و حجاب برخورد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین سپهر عصر پنجشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندانی استان هرمزگان، اظهار داشت: مسئله عفاف و حجاب تنها یک مسئله فرهنگی نیست بلکه باید به این موضوع به عنوان یک مسئله چند وجهی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نگاه کرد.

وی افزود: کشورهای استکباری جهان همواره به دنبال این هستند که مسلمانان را از دین خود باز دارند و برای دستیابی به این هدف به ترویج فساد و بی بند و باری و بی حجابی و تشویق به استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر روی آورده‌اند.

سردار سپهر گفت: حجاب یک مسئله بسیار مهم است که دشمن از آن به عنوان یک تهدید ترکیبی برای ضربه زدن به اصل نظام استفاده می‌کند از این رو باید دستگاه‌های مرتبط با این مسئله با جدیت در مسائل فرهنگ سازی و امور ایجابی عمل کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در سالیان اخیر به مسئله عفاف و حجاب توجه چندانی نشده و ما در دولت جدید با یک زخم کهنه روبرو هستیم، از رو بایستی با فسادها و امور سازمان یافته در خصوص عفاف و حجاب و مشروبات الکلی به صورت سلبی برخورد کرد.

سردار سپهر گفت: در دولت اسلامی باید بر ترویج فرهنگ حجاب در نهادهای مختلف و جامعه کار شود و با اقناع سازی بتوان مانع از ترویج بی حجابی در کشور شد.

گفتنی است در این جلسه از دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ عملکرد مناسبی در حوزه عفاف و حجاب داشته‌اند با اهدای لوح و تندیس تجلیل شد.

بر همین مبنا فرمانداری‌های بندرعباس، حاجی‌آباد و بندرخمیر به عنوان فرمانداری‌های برتر در زمینه عفاف و حجاب معرفی شدند.

اداره کل کمیته امداد استان، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اداره کل تامین اجتماعی، اداره‌کل منابع طبیعی، اداره کل امور مالیاتی استان، شهرداری بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فرودگاه‌های استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به عنوان دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان برتر در حوزه عفاف و حجاب انتخاب و تجلیل شدند.