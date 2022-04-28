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۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۲۴

گزارش تحولات مسکن تهران در فروردین/ آهنگ رشد نقطه به نقطه کند شد

گزارش تحولات مسکن تهران در فروردین/ آهنگ رشد نقطه به نقطه کند شد

تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین­ امسال به 3.4هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل 49.9درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.7درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۴۲.۷ میلیون ریال بود که حاکی از کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ است.

گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

کد مطلب 5477890

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