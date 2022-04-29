برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی درباره فلسطین در هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبدالهیان ظهر امروز در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران گفت: ما اقدامات اخیر رژیم صهیونسیتی در هتک حرمت مسجدالاقصی را قویا محکوم می‌کنیم. ما برای مقابله با این مسئله در سه هفته گذشته اقدامات دیپلماتیک خیلی فشرده‌ای را داشتیم.

وی اضافه کرد: از دبیرکل کنفرانس اسلامی در هماهنگی با برخی از وزرای خارجه کشورهای اسلامی خواستیم که نشستی اضطراری برگزار شود. این نشست هفته آینده در سطح نمایندگان ویژه و سفرای کشورهای اسلامی در جده در دبیرخانه کنفرانس اسلامی برگزار می‌شود.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه خوشبختانه حدود سه ماهی است که سفرای ما در عربستان سعودی نزد OIC (سازمان کنفرانس همکاری‌های اسلامی)مستقر هستند، افزود: جمهوری اسلامی ایران حضور فعالی خواهد داشت و امیدوارم بتوانیم این نشست را در سطح وزرای امور خارجه نیز برگزار کنیم.

امیرعبدالهیان تاکید کرد: در رایزنی با وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی و غیراسلامی مدافع فلسطین را هم نسبت به این موضوع حساس کردیم و امیدوارم یک اقدام جدی ولو پس از ماه مبارک رمضان در این زمینه انجام شود.

وی یادآور شد: نکته مهم اینجاست که واقعاً امروز مقاومت امروز در بهترین شرایط خود در منطقه، در لبنان و در فلسطین قرار دارد و رژیم صهیونسیتی در ضعیف‌ترین وضعیت خود است.

رییس دستگاه دیپلماسی در پایان خاطرنشان کرد: صهیونیست‌ها به دنبال این بودند که ایده و خواب آشفته از نیل تا فرات را محقق کنند؛ عملا مقاومت اجازه نداد و شهدای بزرگ مقاومت فلسطینی، لبنانی و اسلامی و به ویژه سردار سلیمانی شهید بزرگ قدس و شهید مبارزه با تروریسم. ان‌شاءالله همه ما در قدس نماز خواهیم خواند.