حضور گسترده مردم سوریه در مراسم روز جهانی قدس در «دمشق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، مردم سوریه امروز جمعه حضور گسترده‌ای در مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس در «دمشق» پایتخت این کشور داشتند. مردم سوریه با برگزاری تجمعی گسترده حمایت کامل خود از مسئله فلسطین را اعلام کردند.