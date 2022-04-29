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۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۰۴

امروز اتفاق افتاد؛

حضور گسترده مردم سوریه در مراسم روز جهانی قدس در «دمشق»

حضور گسترده مردم سوریه در مراسم روز جهانی قدس در «دمشق»

مردم سوریه امروز جمعه حضور گسترده ای در مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس در «دمشق» پایتخت این کشور داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، مردم سوریه امروز جمعه حضور گسترده‌ای در مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس در «دمشق» پایتخت این کشور داشتند. مردم سوریه با برگزاری تجمعی گسترده حمایت کامل خود از مسئله فلسطین را اعلام کردند.

حضور گسترده مردم سوریه در مراسم روز جهانی قدس در «دمشق»

حضور گسترده مردم سوریه در مراسم روز جهانی قدس در «دمشق»

کد مطلب 5478511

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