«مقاومت» تنها راه نجات مردم فلسطین/ مذاکره هیچ ثمری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه گرگان اظهار کرد: امام خمینی (ره) روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به نام قدس نامگذاری کردند تا در این روز مسلمانان فلسطین مورد حمایت مسلمانان قرار گیرند.

نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: تنها راه نجات فلسطین و آزادسازی قدس، مقاومت است و مذاکره هیچ ثمری برای مردم مظلوم فلسطین ندارد.

وی تصریح کرد: کشورهای عربی مصر و عمارت در فلسطین اشغالی جلسه گذاشتند اما به جای آنکه اسراییل را محکوم کنند ایران و مقاومت را خطرناک اعلام کردند و نتیجه این اقدامات منفعلانه ظلمی است که بر کشور مظلوم فلسطین وارد می شود.

خطیب نماز جمعه گرگان اضافه کرد: نتیجه مذاکرات بی اساس امثال یاسر عرفات آوارگی میلیون‌ها انسان بی گناه در فلسطین است و اگر مذاکره می‌توانست مشکلی را حل کند طی این سال‌ها حل می‌شد اما می‌بینیم که هیچ اثری نداشته است.

نورمفیدی بیان کرد: هدف از مبعوث شدن همه پیامبران الهی گسترش عدل و عدالت در دنیا است و شیعه و سنی معتقدند که امام زمان با هدف گسترش عدالت خواهد آمد لذا همه مسلمانان وظیفه دارند در برابر بی عدالتی که در حق مردم مظلوم فلسطین است به پا خیزند.

نماینده ولی فقیه در گلستان تاکید کرد: همان طور که نسبت به برپایی نماز روزه و احکام شرعی نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم در برابر ظلم به مردم فلسطین هم نمی‌توانیم سکوت کنیم و بر ما واجب است که آنها را حمایت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به روز شوراها بیان کرد: اعضای شورا باید تمام همت خود را در برای رفع مشکلات مردم به کارگیرند زیرا مردم خانواده خدا هستند و خدمت به خانواده خدا از بهترین اعمال است.

نورمفیدی با گرامیداشت روز معلم و کارگر، گفت: شهید مطهری یک معلم نمونه بود که به جز تعلیم با رفتار و کردار خود به دانش آموزان درس می‌داد و باید الگوی همه معلمان قرار گیرد.