عادی سازی روابط با اسرائیل خیانت به آرمان قدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف احمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته هرسین، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم بیش از چهل مرتبه کلمه جوان را به کار بردند و نیاز داریم در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوانان حضور فعال داشته باشند و پیامبر اکرم (ص) نیز در مسیر دعوت به اسلام از جوانانی همچون امیرالمومنین (ع) استفاده کردند.

وی افزود: در جریان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) نیز جوانان حضور فعال داشتند و در جنگ تحمیلی نیز جوانان وارد میدان شدند و کار را برعهده گرفتند و بسیاری از آنان در این مسیر به شهادت رسیدند.

امام جمعه موقت هرسین تصریح کرد: مسئولان شهرستان هرسین در راستای پیش برد اهداف خود از جوانان انقلابی و جهادی استفاده کنند زیرا جوانان هنگامی که با مشکل و مانعی مواجه می‌شوند سعی می‌کنند با یافتن راه‌حل‌های مختلف آن را برطرف کنند.

احمدی بیان کرد: خداوند متعال همواره در قرآن کریم نسبت به دشمن شناسی تاکید دارند و رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی‌های خود نقشه دشمنان را برای مردم و مسئولان بازگو می‌کنند.

وی ادامه داد: رهبری در مورد مذاکرات هسته‌ای بارها تذکر دادند و خطوط قرمز برای مذاکرات تعیین کردند اما مسئولان وقت خطوط قرمز را رعایت نکردند و دشمن با دست چدنی و دستکش مخملی سعی در متوقف کردن و نابودی دانش هسته‌ای کشور داشت.

امام جمعه موقت هرسین با اشاره به روز قدس، گفت: قرآن کریم بزرگترین دشمنان مسلمانان را یهود معرفی کرده و اسرائیل غده سرطانی منطقه است و رهبر معظم انقلاب بر مسلح شدن گروه‌های مقاومت فلسطین تاکید کردند و امروز گروه‌های مقاومت در حوزه موشک توانمند شدند و اسرائیلی تا ۲۵ سال آینده وجود نخواهد داشت.

احمدی خاطر نشان کرد: امروز برخی کشورهای عربی همچون عربستان سعودی در حال ارتباط با رژیم صهیونیستی بوده و سعی در عادی سازی روابط دارد اما رژیم صهیونیستی امروز در حال افول است و نابود خواهد شد.

وی گفت: خلیج فارس همیشه خلیج فارس باقی خواهد ماند و در تمام نقشه‌های قدیمی نیز خلیج فارس ذکر شده و نیروهای مسلح هیچگاه اجازه نخواهند داد که وجبی از خاک کشور کم شود.

امام جمعه موقت هرسین با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت، افزود: در سالیان گذشته شعار فرزند کمتر زندگی بهتر مطرح شد که امروز به خطری برای کشور تبدیل شده زیرا کشور همواره به نیروی انسانی جوان در تمام عرصه‌ها نیاز دارد.

احمدی با اشاره رد رشوه توسط مأمور انتظامی هرسین طی هفته گذشته، بیان کرد: نیروی انتظامی همواره امین و امانت دار مردم بوده و در راه حفظ و تقویت امنیت جامعه گام برداشته است.