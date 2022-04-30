زن جوان فالگیر با درآمد بیش از ۲۰ میلیارد ریالی در قم بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب از شناسایی صفحه اینستاگرامی فالگیری، رمالی و دعانویسی با گزارش پلیس فتای قم و دستگیری ادمین جوان آن خبر داد و اظهار داشت: درآمد و تراکنش مالی صفحه فالگیری این متهم در بازه ۹ ماهه مبلغی حدود ۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم، فالگیری، رمالی و طلسم، دعانویسی برای رزق و روزی، کارگشایی، بخت گشایی، ازدواج، جذب و مطیع شدن افراد، بازگشت عشق، فروش مهره مار و انگشتر و حرز را از تبلیغات این صفحه اینستاگرامی عنوان کرد و گفت: با شناسایی و رصد این صفحه، پیج مربوطه مسدود و ادمین آنکه خانمی زیر ۳۰ سال بود با نیابت قضائی از شهر کرج احضار و بازداشت شد.

این مقام قضائی تصریح کرد: این مدعی دعانویسی و فالگیری با سفارش تبلیغات به بلاگر معروف در خارج از کشور، برای هر بار تبلیغ در صفحه این بلاگر مبلغ دو هزار دلار به حساب او واریز کرده است و از طریق تبلیغات اقدام به جذب بیش از ۳۳۰ هزار دنبال کننده کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین غریب، صرف هزینه‌های مالی بیهوده، ایجاد مشکلات اعتقادی، بروز آسیب‌های روحی و روانی و آسیب‌های اجتماعی و اختلافات خانوادگی را از پیامدهای این گونه مراجعه به دعانویسی و رمالی عنوان کرد و به شهروندان در خصوص شگردهای کلاهبرداری بالاخص در فضای مجازی هشدار داد: از اعتماد به افراد سودجو که تحت عنوان رفع مشکلات، فالگیری و دعانویسی با تبلیغات گسترده و فریبنده و فن بیان بالا و تحریک احساسات اقدام به فریب مخاطبان و کسب منافع مالی می‌کنند جداً پرهیز نمایند.