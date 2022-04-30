جزئیات نرخ کالاهای اساسی سبدخانوار/ کالاها گران،برخی ها هم کمیاب!

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کالاها است ضمن اینکه در حوزه صیفیجات، قیمت سیبزمینی روند صعودی طی کرده و در برخی از مناطق تهران تا کیلویی ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
گزارشات میدانی خبرنگار مهر حاکی از کمیاب شدن شکر در برخی از مغازههای سطح شهر و تفاوت قیمت این کالا در مناطق مختلف با یکدیگر است. همچنین روغن در مراکز خردهفروشی به اندازه کافی عرضه نمیشود و خردهفروشان درباره کمبود این کالا هشدار میدهند.
|
ردیف
|
نام کالا
|
قیمت هر کیلوگرم (تومان)
|
تغیییرات قیمتی
|
۱
|
تخممرغ (هر شانه)
|
۴۳ تا ۵۵ هزار تومان
|
___
|
۲
|
مرغ
|
۲۸ هزار و ۹۰۰ تا ۳۱ هزار تومان
|
___
|
۳
|
برنج ایرانی
|
۹۰-۸۰-۶۰ تا ۱۰۵ هزار تومان
|
___
|
۴
|
برنج هندی
|
۴۰ هزار تومان
|
___
|
۵
|
شکر
|
۲۱ هزار تا ۳۰ هزار تومان
|
___
|
۶
|
رب گوجهفرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی)
|
۳۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۲ هزار تومان
|
___
|
۷
|
روغن سرخکردنی یک لیتری
|
۱۳ هزار تومان
|
___
|
۸
|
روغن پخت و پز یک لیتری
|
۱۴ هزار تومان
|
___
|
۹
|
پنیر گچی
|
۳۷ هزار تومان
|
___
|
۱۰
|
پنیر تبریزی
|
۱۴۰ هزار تومان
|
___
|
۱۱
|
شیر کم چرب ۱.۵ لیتری
|
۱۱ هزار تومان
|
___
|
۱۲
|
شیر پرچرب ۱.۵ لیتری
|
۱۲ هزار و ۵۰۰ / ۱۷-۱۶ هزار تومان
|
___
|
۱۳
|
ماست پرچرب ۲.۲ کیلوگرمی
|
۵۳ هزار تومان
|
___
|
۱۴
|
گوجهفرنگی
|
۱۱ تا ۱۵ هزار تومان
|
حدود ۳ هزار تومان کاهش
|
۱۵
|
سیبزمینی
|
۱۳ هزار تا ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان
|
حدود ۲ هزار تومان افزایش
|
۱۶
|
پیاز
|
۶ تا ۷ هزار تومان
|
حدود ۳ هزار تومان کاهش
|
۱۷
|
ران گوسفندی
|
۱۹۰ هزار تومان
|
___
|
۱۸
|
ران گوساله
|
۱۴۰ هزار تومان
|
___
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