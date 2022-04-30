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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۴۵

قیمت کالاهای اساسی در هفته دوم اردیبهشت ماه؛

جزئیات نرخ کالاهای اساسی سبدخانوار/ کالاها گران،برخی ها هم کمیاب!

جزئیات نرخ کالاهای اساسی سبدخانوار/ کالاها گران،برخی ها هم کمیاب!

بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی در هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حاکی از این است که قیمت کالاها همچنان گران است و در برخی موارد از جمله شکر و روغن، کمبود عرضه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کالاها است ضمن اینکه در حوزه صیفی‌جات، قیمت سیب‌زمینی روند صعودی طی کرده و در برخی از مناطق تهران تا کیلویی ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

گزارشات میدانی خبرنگار مهر حاکی از کمیاب شدن شکر در برخی از مغازه‌های سطح شهر و تفاوت قیمت این کالا در مناطق مختلف با یکدیگر است. همچنین روغن در مراکز خرده‌فروشی به اندازه کافی عرضه نمی‌شود و خرده‌فروشان درباره کمبود این کالا هشدار می‌دهند.

ردیف

نام کالا

قیمت هر کیلوگرم (تومان)

تغیییرات قیمتی

۱

تخم‌مرغ (هر شانه)

۴۳ تا ۵۵ هزار تومان

___

۲

مرغ

۲۸ هزار و ۹۰۰ تا ۳۱ هزار تومان

___

۳

برنج ایرانی

۹۰-۸۰-۶۰ تا ۱۰۵ هزار تومان

___

۴

برنج هندی

۴۰ هزار تومان

___

۵

شکر

۲۱ هزار تا ۳۰ هزار تومان

___

۶

رب گوجه‌فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی)

۳۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۲ هزار تومان

___

۷

روغن سرخ‌کردنی یک لیتری

۱۳ هزار تومان

___

۸

روغن پخت و پز یک لیتری

۱۴ هزار تومان

___

۹

پنیر گچی

۳۷ هزار تومان

___

۱۰

پنیر تبریزی

۱۴۰ هزار تومان

___

۱۱

شیر کم چرب ۱.۵ لیتری

۱۱ هزار تومان

___

۱۲

شیر پرچرب ۱.۵ لیتری

۱۲ هزار و ۵۰۰ / ۱۷-۱۶ هزار تومان

___

۱۳

ماست پرچرب ۲.۲ کیلوگرمی

۵۳ هزار تومان

___

۱۴

گوجه‌فرنگی

۱۱ تا ۱۵ هزار تومان

حدود ۳ هزار تومان کاهش

۱۵

سیب‌زمینی

۱۳ هزار تا ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان

حدود ۲ هزار تومان افزایش

۱۶

پیاز

۶ تا ۷ هزار تومان

حدود ۳ هزار تومان کاهش

۱۷

ران گوسفندی

۱۹۰ هزار تومان

___

۱۸

ران گوساله

۱۴۰ هزار تومان

___
کد مطلب 5479388

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