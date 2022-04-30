جزئیات نرخ کالاهای اساسی سبدخانوار/ کالاها گران،برخی ها هم کمیاب!

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کالاها است ضمن اینکه در حوزه صیفی‌جات، قیمت سیب‌زمینی روند صعودی طی کرده و در برخی از مناطق تهران تا کیلویی ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

گزارشات میدانی خبرنگار مهر حاکی از کمیاب شدن شکر در برخی از مغازه‌های سطح شهر و تفاوت قیمت این کالا در مناطق مختلف با یکدیگر است. همچنین روغن در مراکز خرده‌فروشی به اندازه کافی عرضه نمی‌شود و خرده‌فروشان درباره کمبود این کالا هشدار می‌دهند.