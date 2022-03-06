جزئیات قیمت انواع کالاهای مصرفی و اقلام ضروری خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، بازار کالاهای اساسی و برخی اقلام مصرفی ضروری خانوار در اواسط اسفندماه حاکی از ثبات قیمت برخی کالاها از جمله تخم مرغ و تداوم گرانی برنج و گوشت قرمز است. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بسته به نوع و کیفیت آن در مراکز خرده فروشی بین ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان است. در این میان قیمت مرغ نیز در برخی مراکز به زیر نرخ مصوب (۳۱ هزار تومان) رسیده است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم ران گوساله ۱۴۰ هزار تومان و ران گوسفندی ۱۸۰ هزار تومان است. قیمت سایر کالاها و اقلام ضروری خانوار نیز به شرح جدول ذیل است؛