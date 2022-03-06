جزئیات قیمت انواع کالاهای مصرفی و اقلام ضروری خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، بازار کالاهای اساسی و برخی اقلام مصرفی ضروری خانوار در اواسط اسفندماه حاکی از ثبات قیمت برخی کالاها از جمله تخم مرغ و تداوم گرانی برنج و گوشت قرمز است. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بسته به نوع و کیفیت آن در مراکز خرده فروشی بین ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان است. در این میان قیمت مرغ نیز در برخی مراکز به زیر نرخ مصوب (۳۱ هزار تومان) رسیده است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم ران گوساله ۱۴۰ هزار تومان و ران گوسفندی ۱۸۰ هزار تومان است. قیمت سایر کالاها و اقلام ضروری خانوار نیز به شرح جدول ذیل است؛
|ردیف
|نام کالا
|قیمت کالا
|۱
|برنج هندی
|۲۸ تا ۳۰ هزار تومان
|۲
|برنج پاکستانی
|۳۰ هزار تومان
|۳
|برنج ایرانی
|۵۳ تا ۹۰ هزار تومان
|۴
|مرغ
|۲۹ تا ۳۱ هزار تومان
|۵
|تخم مرغ (هر شانه)
|۴۳ تا ۵۰ هزار تومان
|۶
|رب گوجه فرنگی (قوطی یک کیلوگرمی)
|۲۵ - ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان
|۷
|عدس
|۴۵ هزار تومان
|۸
|لپه
|۴۵ هزار تومان
|۹
|نخود
|۴۵ هزار تومان
|۱۰
|لوبیا قرمز
|۳۵ هزار تومان
|۱۱
|لوبیا سفید
|۳۵ هزار تومان
|۱۲
|لوبیا چیتی
|۴۵ هزار تومان
|۱۳
|
شکر
|۲۰ هزار تومان
|۱۴
|پنیر تبریزی هر کیلوگرم
|۱۲۰ هزار تومان
|۱۵
|پنیر گچی هر کیلوگرم
|۳۵ هزار تومان
|۱۶
|شیر بطری ۱.۵ لیتری کم چرب و شیر ۱.۵ لیتری پرچرب
|۱۱ تا ۱۶ هزار تومان
|۱۷
|ماست یک و کیلو نیمی پرچرب
|۴۸ هزار تومان
|۱۸
|
ران گوساله هر کیلوگرم
|۱۴۰ هزارتومان
|۱۹
|ران گوسفندی هر کیلوگرم
|۱۸۰ هزار تومان
|۲۰
|کله و پاچه (یک دست)
|۱۴۰ هزار تومان
|۲۱
|روغن پخت و پز یک لیتری
|۱۴ هزار تومان
|۲۲
|روغن سرخ کردنی ۱.۵ لیتری
|۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان
|۲۳
|مایع سفیدکننده یک لیتر
|۱۰ تا ۱۱ هزار تومان
|۲۴
|مایع دست شویی ۴ لیتری
|۱۱۰ تا ۱۱۳ هزار تومان
|۲۵
|مایع ظرف شویی ۴ لیتری
|۱۱۰ تا ۱۱۳ هزار تومان
|۲۶
|پاکت پودر لباسشویی دستی
|۱۳ هزار تومان
|۲۷
|پاکت پودر لباسشویی ماشینی
|۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان
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