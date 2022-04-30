مشارکت منطقه ۱۳ با پلتفرم مپینو در راستای تحقق عدالت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی علی احمدی با تاکید بر اینکه یکی از شاخصه‌های سنجش عدالت در مدیریت شهری مناسب‌سازی و استانداردسازی فضاهای شهری برای استفاده عموم مردم از این فضاها است، گفت: مپینو برنامه‌ای کاربردی است که در زمینه فرهنگ‌سازی دسترس‌پذیری معابری شهری و اطلاع رسانی مکان‌های دسترس پذیر شهر ویژه افراد دارای معلولیت توسعه داده شده و فرصتی عملی در زمینه فرهنگ‌سازی جامعه برای توجه به حقوق افراد دارای معلولیت و محدودیت حرکتی در راستای دسترسی به امکانات و حضور در شهرهاست.

شهردار منطقه ۱۳ اظهار کرد: توسعه پایدار شهری زمانی محقق می‌شود که شهر بستری مناسب برای استفاده همه افراد باشد و بر اساس این امر مناسب‌سازی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و نظارت مستقیم مهندسان ناظر این حساسیت را ایجاد می‌کند تا ضوابط مناسب‌سازی رعایت شود.

وی افزود: بدون تردید مناسب‌سازی معابر شهری رابطه مستقیمی با شادابی و نشاط اجتماعی توان یابان دارد؛ زیرا وقتی فردی نتواند از خدمات شهری همچون سایر شهروندان استفاده کند عملاً خانه نشین می‌شود، بنابراین مسئولیت اجتماعی همه سازمان‌های مرتبط ایجاب می‌کند تا گام‌های اساسی در این زمینه برداشته شود و شهرداری هم به‌عنوان یکی از این سازمان‌ها نقش مهمی در این زمینه دارد.

علی احمدی با اشاره به اینکه از اهداف این اپلیکیشن تلاش برای ایجاد فرصت برابر برای همه افراد، کمک به استقلال افراد دارای محدودیت جسمی، آگاهی دادن به افراد دارای کسب و کار در مورد اهمیت مناسب سازی اماکن عمومی و در نهایت حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعی است، گفت: در همین راستا ناحیه یک به طور پایلوت در منطقه ۱۳ با مشارکت و همکاری با این پلتفرم علاوه بر تلاش برای آگاه‌سازی شهروندان به ویژه توان یابان از اماکن مناسب سازی شده و با بهره‌مندی از نظرات و تجربیات استفاده کنندگان از این پلتفرم در جهت رفع خلأ و کمبود ایمن سازی و مناسب سازی برخی از اماکن عمومی موجود در منطقه گامی اساسی بر می‌دارد و این اقدام در سایر نواحی نیز اجرایی خواهد شد.