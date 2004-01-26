95 درصد مردم تا پايان سال شماره ملي خود را مي گيرند

سعيد عبودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين خبر گفت : طرح ابلاغ شماره ملي از سال 79 آغاز شده و در مراحل مختلف اين طرح تا كنون حدود 85 درصد مردم كشور در قالب 15 يليون جمعيت روستايي كشور از طريق كارت بيمه خدمات درماني ، 30 ميليون از طريق كارت ابلاغ شماره شماره ملي و كدپستي و نوزادان متولد 68 به بعد نيز در شناسنامه ها از شماره ملي خود مطلع شده اند .

وي با بيان اينكه تا كنون 53 ميليون نفر از جمعيت كشور از شماره ملي خود در كارت هاي ابلاغ مطلع شده اند، افزود : مرحله چهارم اين طرح نيز عملا از تيرماه آغاز شده و تا زمانيكه بيش از 90 درصد جمعيت باقي مانده كشور از شماره ملي خود اطلاع پيدا كنند ادامه خواهد يافت .

عبودي با بيان اينكه سازمان ثبت احوال بسته به استقبال مردم تا پايان سال جاري آمادگي صدور 10 ميليون كارت ابلاغ دارد، اظهار داشت : همچنين باهماهنگي هايي كه با سازمان عشايري صورت گرفته حدود 1 ميليون 300 هزارنفر ازعشاير كشور به مرور زمان از شماره ملي خود مطلع خواهند شد .

معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال به كاربردي شدن استفاده از شماره ملي اشاره كرد و اظهار داشت : از نيمه دوم سال جاري با توجه به مصوبه شوراي عالي كشور استفاده از شماره ملي در برخي از دستگاهها از جمله ستاد بسيج اقتصادي ، سازمان سنجش و آموزش كشور ، شركت مخابرات و شماره گذاري خودرو كاربري شده است و در ادارات و سازمانهاي باقي مانده نيز با رفع مشكلات درون سازماني به مرور زمان طي سال آينده كاربري همه گيري پيدا كند

وي تصريح كرد : اميدواريم تا پايان سال جاري هموطنان باقيمانده نيز با درك اهميت و لزوم آگاهي از شماره ملي و كد پستي خود و همچنين پيشگيري از مشكلات احتمالي ناشي از كاربردي شدن آنها فرصت را از دست نداده و در اسرع وقت با مراجعه به باجه پست محل سكونت خود فرم تقاضا را تكميل و ارسال كنند .