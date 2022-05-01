پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات اجرایی احداث پارکینگ طبقاتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین، در جریان بازدید میدانی از پروژه احداث پارکینگ طبقاتی امیرکبیر، رفع معضل کمبود فضای پارک خودرو در سطح شهر تهران را یکی از اهداف دوره ششم مدیریت شهری دانست و از عزم جدی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران برای تکمیل هرچه سریع‌تر اقدامات باقیمانده عمرانی در پروژه پارکینگ طبقاتی امیرکبیر خبر داد.

سرپرست سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران نزدیکی پارکینگ امیرکبیر با میدانگاه و ایستگاه متروی امیرکبیر را از جمله ویژگی‌های مهم این پروژه برشمرد و خاطرنشان کرد: بهره برداری از این پارکینگ علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان منطقه شود، گامی در راستای نوسازی بافت فرسوده به شمار می‌آید.

وی اظهار کرد: پارکینگ طبقاتی امیرکبیر در سه طبقه زیر زمین با زیربنای ۲۰ هزار متر مربع و با ظرفیت ۵۵۰ دستگاه خودرو روی تونل امیرکبیر در منطقه ۱۴ شهرداری تهران در حال ساخت است. بهره برداری از این پروژه، معضل کمبود پارکینگ در بافت فرسوده این منطقه را تا حد قابل ملاحظه‌ای برطرف خواهد کرد. پیشرفت عملیات اجرایی پروژه به مرز ۸۰ درصد رسیده است.