توسعه دیپلماسی استانی؛ ۸۰ هیئت خارجی به خراسان جنوبی آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه ابراهیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بخشی از دیپلماسی استانی، دیپلماسی اقتصادی است و در این حوزه طی دو تا سه سال اخیر اقدامات متعددی در خراسان جنوبی انجام شده است.

مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی افزود: در این مدت شاهد افزایش حجم مراودات تجاری میان شرکای تجاری استان و افغانستان بوده‌ایم و با اقداماتی که در زمینه معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی انجام شد، تجار و سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف نیز برای آشنایی با ظرفیت‌های استان وارد خراسان جنوبی شدند.

وی از حضور و اعزام حدود ۷۵ تا ۸۰ هیئت در سال گذشته خبر داد و گفت: این هیئت‌ها در سطوح مختلف دولتی و بخش خصوصی از کشورهای گوناگون بودند که بخش قابل توجهی از آن به واسطه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران و افغانستان در استان شکل گرفت.

رفت و آمد دیپلمات ها به خراسان جنوبی

ابراهیمی ادامه داد: در سطح دولتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، سفیر ایران در ترکمنستان، سفیر یونسکو در تهران، سرکنسول ترکیه در مشهد، سرکنسول افغانستان در مشهد، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در قندهار، والی فراه و هیئتی از ولایت هلمند افغانستان به خراسان جنوبی سفر کردند.

وی با تأکید بر اهمیت ترکیب هیئت‌های خارجی بیان کرد: تلاش ما این بوده است که علاوه بر رئیس هیئت، سایر اعضای هیئت نیز از میان افراد مؤثر و دارای ظرفیت انتخاب شوند تا امکان گفت‌وگو و انعقاد قراردادهای کیفی و کمی میان آنها و بخش خصوصی استان فراهم شود.

مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت این نمایندگی در زمان آغاز فعالیت خود گفت: در حالی که نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در بسیاری از استان‌ها سابقه طولانی‌تر و نیروی بیشتری دارند، در روز نخست حضورم در خراسان جنوبی عملاً به صورت یک نفره فعالیت را آغاز کردم.

وی افزود: پس از مأموریت قبلی خود در خارج از کشور، با وجود امکان استفاده از یک ماه مرخصی برای سامان دادن امور شخصی، ترجیح دادم از همان ابتدا فعالیت خود را در بیرجند آغاز کنم، چراکه معتقد بودم زمان نباید از دست برود.

ابراهیمی گفت: سال نخست مأموریت من در بیرجند با تحولات مربوط به تغییر دولت و شهادت آیت‌الله رئیسی و شهید امیرعبداللهیان همزمان شد و حدود یک سال بدون ابلاغ ریاست و با حکم کارشناسی، مسئولیت پیشبرد امور نمایندگی را بر عهده داشتم.

ابراهیمی با اشاره به برگزاری نشست دیپلماسی استانی در مشهد گفت: در این نشست، جلسات خوبی با حضور استاندار خراسان جنوبی و سفرای جمهوری اسلامی ایران در هند، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و روسیه برگزار شد که آغاز برخی تحولات است و امیدوارم چه در دوره فعالیت خودم و چه توسط مسئول بعدی این مسیر ادامه پیدا کند.

وی به ارتباط خود با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل اشاره کرد و گفت: زمانی که سفیر جدید ایران در کابل فعالیت خود را آغاز کرد، از نخستین افرادی بودم که با ایشان تماس گرفتم و ضمن تبریک، درخواست کردم نخستین سفر استانی خود را به خراسان جنوبی انجام دهد تا از نزدیک با ظرفیت‌های استان آشنا شود.

تلاش برای تقویت روابط با افغانستان

وی افزود: خوشبختانه این درخواست مورد استقبال قرار گرفت و نخستین سفر استانی سفیر ایران در کابل به خراسان جنوبی انجام شد.

مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی ادامه داد: امروز سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل کاملاً پای کار استان است و پس از آن نیز سرکنسول‌هایی انتخاب و مستقر شدند که با ذهنیت مثبتی نسبت به خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند.

وی گفت: این ارتباطات به ما کمک کرد تا بتوانیم هیئت‌هایی در سطح عالی از افغانستان به استان دعوت کنیم و زمینه را برای انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند با اعضای این هیئت‌ها داشته باشد، فراهم کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که حضور سفرا و هیئت‌های خارجی چه دستاورد مستقیمی برای مردم دارد، اظهار کرد: زمانی که مسئولان دو طرف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، ارتباط و شناخت بیشتری شکل می‌گیرد و همین ارتباط می‌تواند بسیاری از مسائل مرزی و مشکلات میان دو طرف را در زمان کوتاه‌تری حل کند.

مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی افزود: پیش از این ممکن بود یک مسئله در مرز ایجاد شود و طرف افغانستانی موضوع را به کابل، کابل به تهران و تهران نیز به بیرجند منتقل کند، اما امروز تلاش کرده‌ایم دو طرف حاکمیتی را به صورت مستقیم به یکدیگر متصل کنیم.

ابراهیمی ادامه داد: در نتیجه، اگر مسئله‌ای در مرز ایجاد شود، استاندار می‌تواند با استاندار طرف مقابل تماس بگیرد و مدیرکل یک دستگاه نیز مستقیماً با همتای خود در طرف دیگر ارتباط برقرار کند. در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری، زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و دیپلماسی استانی تلاش کرده است زمان حل مسائل میان دو طرف را به حداقل برساند.

وی با اشاره به سفر سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان به خراسان جنوبی گفت: آبان سال ۱۴۰۴ سفیر ایران در ترکمنستان با وجود نبود پرواز، مسیر عشق‌آباد تا بیرجند را به صورت زمینی طی کرد و وارد استان شد.