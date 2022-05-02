به گزار ش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عطاالله جباری ضمن تبریک فرا رسیدن جشن بندگی و اطاعت، عید سعید فطر اظهار کرد: همزمان با این روز فرخنده، نماز عید فطر در ۱۶ بقعه نواحی و بخش‌های مختلف استان، اقامه می‌شود.

وی افزود: در ناحیه یک شهرستان قم، هشت بقعه میزبان نمازگزاران عید خواهند بود که از جمله آنها می‌توان به حرم مطهر امامزادگان علی بن جعفر (ع)، شاه سید علی (ع)، سلطان محمد شریف (ع)، جمال غریب (ع) و طیب و طاهر (ع) اشاره کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه در مسجد جامع قم به عنوان یکی از قدیمی‌ترین امکان مقدسه نیز نماز عید فطر اقامه خواهد شد گفت: نماز عید در این بقاع از ساعت ۷ صبح آغاز و در برخی از آنها ضیافت صبحانه نیز برپا می‌شود.

وی ادامه داد: در پنج بقعه متبرکه ناحیه دو شهرستان قم نیز نماز عید از ساعت ۷:۳۰ اقامه می‌شود که شامل آستان مقدس و نورانی امامزادگان ابراهیم و محمد (ع)، سید معصوم (ع)، جعفر شهید (ع)، احمد (ع) منطقه خاکفرج و عبدالله (ع) روستای قلعه چم هستند.

جباری به بقاع متبرکه کهک که نماز عید فطر در آنها اقامه می‌شود اشاره و ابراز کرد: در آستان مقدس امامزادگان زینب (س) و هاشم (ع) نماز عید به امامت امام جمعه کهک اقامه خواهد شد همچنین در آستان مقدس امامزادگان هادی (ع) روستای وشنوه و عباس (ع) روستای ورجان نیز این مراسم نورانی برگزار خواهد شد.