تلاش استقلال برای بهبود دو رکورد خودش/ آماری که نباید دو رقمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال صدرنشین رقابتهای لیگ برتر در هفته بیست و پنجم لیگ برتر میهمان سپاهان است و آبی پوشان امیدوارند در صورت پیروزی احتمالی در این بازی شانس قهرمانی شان را در این فصل افزایش دهند.

شاگردان مجیدی در حالی صدرنشین رقابتهای لیگ برتر هستند که در ۲۴ بازی گذشته متحمل شکست نشده و تنها تیم بدون شکست مسابقات هستند. آبی پوشان همین الان هم رکورد طولانی‌ترین مدت بدون شکست در لیگ برتر را در اختیار دارند، اما می‌کوشند تا همچنان این رکورد را بهبود بخشند. آبی پوشان بدشان نمی‌آید این رکورد را تا پایان فصل ادامه داده و بتوانند اولین تیمی باشند که یک فصل را بدون تحمل شکست به پایان برسانند و برای این منظور بسیار تلاش می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین عوامل شکست ناپذیری آبی پوشان، عملکرد فوق‌العاده این تیم در خط دفاعی است که باعث شده در هفته بیست و چهارم هنوز تعداد گل‌های خورده این تیم دو رقمی نشده و با ۸ گل صاحب بهترین خط دفاعی مسابقات باشند. استقلالی‌ها که با ۱۳ گل خورده در یک فصل دارای رکورد بهترین خط دفاعی همه ادوار لیگ هستند، نه تنها تمایل دارند اولین تیم بدون شکست در یک فصل از رقابتهای لیگ برتر باشند، بلکه برای بهبود رکورد بهترین خط دفاعی و کمترین گل خورده نیز در تلاش هستند.

شاگردان مجیدی برای بهبود دو رکورد لیگ که در اختیار خودشان است تنها ۶ هفته زمان دارند که در این ۶ هفته به ترتیب باید با تیم‌های سپاهان، شهرخودرو، فولاد، آلومینیوم، مس رفسنجان و نفت مسجد سلیمان دیدار کنند.