علی مراقبی در گفتگو با مهر گفت: چاپ دست نوشته‌ها، گزیده نامه نگاری‌های استاد به افراد مهم و یا نامه مقامات کشورهای خارجی به استاد، تصاویر و قراردادهای او در دست چاپ است و به زودی منتشر می‌شود.

به گفته وی این نامه‌ها بسیار جالب است و مکاتبات مقام‌های دولتی وقت با او را به تصویر می‌کشد.

وی تاکید کرد: تلاش شده تا همه آثار بدیع‌الزمان فروزانفر به چاپ برسد و تعداد اندکی از کارهای او از جمله ترجمه روان قرآن که سرقت شده، خاطرات و دست نوشته‌ها و همچنین کتاب عطار او باقی مانده که در دست چاپ است. علاوه بر این تلاش می‌شود تا با کمک فرهیختگان در مورد زندگی ادبی فروزانفر نیز فیلمی ساخته شود.

وی با اشاره به موقعیت علمی، ادبی و فرهنگی استاد فروزانفر او را مایه افتخار دولت وقت و حتی تفاخر در مراودات خارجی دانسته و توضیح داد: استاد تسلط فراوان بر زبان و ادبیات عرب داشته و در ارتباطات با کشورهای همسایه و دور از جمله هند، مصر، عربستان و… به عنوان ادیبی فرزانه مورد پذیرش مقامات این کشورها بود و کتاب‌ها و آثارش برای محققان خارج کشور ارسال می‌شد.

مراقبی علل عمده شهرت استاد فروزانفر را در تمرکز بر مولوی پژوهی تحقیق و تدریس از مولوی، جایگاه سیاسی و سناتوری، تعلیم و پرورش اساتید تاریخ ادبیات ایران و اولین دوره دکترای این رشته از جمله عزت الله خانلری، سیمین دانشور، دکتر زرین‌کوب، ذبیح الله صفار و … بیان کرد اما مهم‌ترین علت را در تمرکز بر مولوی و پژوهش در همه آثارش دانست.

همایش منطقه‌ای بزرگداشت استاد فروزانفر با محوریت مولوی پژوهان برخی استان‌های کشور در ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه در بشرویه برگزار می‌شود.