ابوالفضل اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی معابر و مسیرهای شهری بر اثر بارش باران در نیشابور دچار آب‌گرفتگی شد.

وی ادامه داد: بیشترین آبگرفتگی‌ها مربوط به منطقه دو و مناطق حاشیه‌ای شهر بوده که هم اکنون با تلاش مستمر و با همه توان کارکنان شهرداری نیشابور، در حال برطرف شدن است.

وی افزود: با توجه به حجم بی سابقه بارندگی بعضی از نهرها که گنجایش این حجم آب را نداشته دچار آب گرفتگی گردید که این موضوع در حال کنترل است.

معاون خدمات شهری شهرداری نیشابور بیان کرد: شهرداری نیشابور از ساعت‌های قبل از شروع باران در آماده باش کامل قرار داشت و با تمام قوا و کلیه امکانات و ماشین آلات و همچنین همکاری آتش نشانی تا پایان رفع آب‌گرفتگی معابر و منازل در خدمت همشهریان هستیم.

وی ابراز کرد: حجم آب کال منوچهری تا زیر پل پر شده‌است و متأسفانه منازلی در حاشیه این کال قرار دارند که در حال خروج مردم از منازل و کنترل جریان آب هستیم و همچنین تاکنون چند منزل دچار آب‌گرفتگی شده است.

اسدی گفت: حجم بارندگی در شهر نیشابور بالاست و تا پایان بارندگی نمی‌توان خسارت‌های ناشی از بارندگی را ارزیابی کرد، همچنین به‌علت آبگرفتگی زیر گذر عمار یاسر امکان تردد از این محور میسر نمی‌باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری نیشابور در ادامه از شهروندان خواست تا با رعایت مسائل ایمنی در مواقعی که بارندگی‌ها به این شکل وجود دارد حتی المقدور از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کرده و در کنار نهرهای بزرگ واقع در مراکز و اطراف شهر کمتر حضور یابند تا مشکلی ایجاد نشود.