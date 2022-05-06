واکنش رئیس رسانه ملی به شائبه حذف برخی مجریان/ درها بسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رییس سازمان صداوسیما در حاشیه یک مراسم، درباره ریزش مخاطب تلویزیون که در جلسه با سریالسازان آن را مطرح کرده بود توضیح داد: درباره نفوذ فرهنگی دشمن همه باید نگران باشیم، چه ما در صداوسیما چه در حوزه سینما و حوزه فرهنگ و هنر و دیگر عرصهها. اینها مختص یک حوزه نیست و همه باید کمک کنیم تا در مقابل نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمن ایستادگی کنیم.
وی ادامه داد: همه ما مسئولیم و نه فقط ما در صداوسیما بلکه در سینما، مطبوعات، نمایش، و در همه حوزهها ما برای صیانت از امنیت جامعه و فرهنگ و اخلاق جامعه و باورها مسئول هستیم. آنچه که من در آن جلسه گفتم ناظر بر همین بود که باید آسیب شناسی کنیم به چه دلیل علاقه مخاطبان و توجه مخاطبان به هنرمندان و آثارشان دارد کم میشود. همچنان فکر میکنم یک ضرورت است و همه باید تشریک مساعی کنند و در مقابل تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگی دشمن همفکری کنیم.
جبلی مطرح کرد: بحث، بحث رقابت و درگیری ما با یکدیگر نیست و همه در مقابل یک دشمن واحد هستیم که هدفش این است که فرهنگ، باور، اخلاق، اعتقادات و داشتههای جامعه ما را آسیب بزند و از بین ببرد و همه در این بار مسئولیم.
وی همچنین درباره تغییرات مدیریتی عنوان کرد: در هر دورهای در صداوسیما تغییراتی هم در ماموریتها و هم در ساز و کارها و مناصب اتفاق میافتد. بنابراین اینکه تغییراتی را در رویکردها و مناصب و مسئولیتها و هم در محتوای فاخر روی آنتن شاهد باشیم طبیعی است.
جبلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره نامهایی که به عنوان مدیران جدید سازمان شنیده میشود و شائبه نداشتن رزومه مدیریتی برخی از آنها بیان کرد: آنچه که برای ما اهمیت دارد ایمان به تحول در صداوسیماست، ایمان به ضرورت تحول در محتوا و رویکردها و بازگشت داشتهها و ظرفیتهای جامعه و ایمان به اینکه در مقابل مردم و اخلاق مردم مسئولیم و در درجه اول کسی که میخواهد با ما همکار باشد باید این اعتقاد را داشته باشد.
وی درباره دیگر ملاکها اضافه کرد: در درجه بعد حتماً باید در حوزه فرهنگ، هنر، تلویزیون و تولید، تجربه و دانش داشته باشد که ملاک ما برای انتخاب همکاران جدید حتماً همین موارد خواهد بود.
جبلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره سرانجام ماجرای هک صداوسیما و اینکه درباره آن اطلاعرسانی نشده است هم توضیح داد: بررسیهایی درباره هک سامانههای پخش اتفاق افتاد، خوشبختانه صداوسیما با آمادگی و توانمندی خوب همکاران ما در حوزه فنی حداقل ضربه ممکن را خورد. بررسیها ادامه دارد نه فقط از طرف ما بلکه از طرف سازمانهایی که متخصص حوزه سایبری هستند چون علاوه بر موردی که برای صداوسیما پیش آمد موارد دیگری که در بقیه دستگاهها پیش آمد و باعث هک سامانهها شد در حال بررسی است و نتیجه قطعی را این دستگاهها انشالله اعلام میکنند.
وی درباره ساخت مستندی برای نادر طالب زاده بیان کرد: کمترین کاری که ما میتوانیم درباره حاج نادر انجام دهیم ساخت مستند است. به نظرم ساخت مستند فقط رفع تکلیف است نه فقط درباره شخص حاج نادر طالب زاده بلکه درباره شیوه، مکتب و مرام حاج نادر باید بتوانیم کار خوب انجام دهیم.
رییس صداوسیما در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره ریزش مخاطبان صداوسیما و تأثیر تنگتر شدن دایره مجریان تلویزیون و نامهایی که در چند وقت اخیر شنیده شده قرار است از تلویزیون حذف شوند، یادآور شد: من پیش از این هم گفتهام درهای صداوسیما بر روی تمام استعدادها و ظرفیتها به ویژه کسانی که ایمان به فرهنگ و امانتداری مردم دارند باز است هیچ گاه این در بسته نشده و انشالله بازتر میشود همه ظرفیتهایی که ایمان به این اصول دارند حتماً قدرشان را میدانیم و در سازمان هم از این سرمایهها نگهداری میکنیم.
وی در پایان بیان کرد: مورد خاصی را که اشاره کردید دلیل بر این نمیشود که صداوسیما سیاستی برای قطع همکاری یا طرد عناصر داشته باشد. هدف ما این است که کل جامعه و ظرفیتها را ببینیم و تلاش کنیم هرکسی را که در این مسیر میتواند ایفای نقش کند از او صیانت کرده و او را تقویت کنیم.
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