حامد یزدی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار زرد هواشناسی در استان تهران خبر داد و اظهار داشت: طبق اعلام هواشناسی استان تهران آسمان استان از ظهر چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه تا شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک همراه خواهد بود.
یزدی مهر وقوع گرد و خاک را به ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران اعلام کرد و گفت: بارش باران، رگبار و رعدوبرق به ویژه در نیمه شمالی و در ارتفاعات کاهش دید را خواهیم داشت.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران نسبت به شکستن درختان فرسوده، آسیب به سازههای سست و خطر سقوط اجسام نیز هشدار داد و بیان داشت احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.
وی در خصوص عدم تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها و در مناطق مرتفع نیز هشدار داد و عنوان داشت: تقویت سازههای موقت و پوشش گلخانهها در دستور کار مردم باشد.
یزدی مهر گفت: بیشینه دما برای امروز در استان تهران ۲۷ درجه و کمینه دما ۱۷ درجه سانتی گراد و برای فردا جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه بیشینه دما ۲۹ درجه و کمینه دما ۱۸ درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.
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