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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۰۱

مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران خبر داد؛

صدور هشدار زرد هواشناسی در استان تهران

صدور هشدار زرد هواشناسی در استان تهران

تهران- مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران از صدور هشدار زرد هواشناسی در استان تهران خبر داد.

حامد یزدی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار زرد هواشناسی در استان تهران خبر داد و اظهار داشت: طبق اعلام هواشناسی استان تهران آسمان استان از ظهر چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه تا شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک همراه خواهد بود.

یزدی مهر وقوع گرد و خاک را به ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران اعلام کرد و گفت: بارش باران، رگبار و رعدوبرق به ویژه در نیمه شمالی و در ارتفاعات کاهش دید را خواهیم داشت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران نسبت به شکستن درختان فرسوده، آسیب به سازه‌های سست و خطر سقوط اجسام نیز هشدار داد و بیان داشت احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

وی در خصوص عدم تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و در مناطق مرتفع نیز هشدار داد و عنوان داشت: تقویت سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها در دستور کار مردم باشد.

یزدی مهر گفت: بیشینه دما برای امروز در استان تهران ۲۷ درجه و کمینه دما ۱۷ درجه سانتی گراد و برای فردا جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه بیشینه دما ۲۹ درجه و کمینه دما ۱۸ درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

کد مطلب 5482705

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