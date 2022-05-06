حداقل ۸ کشته از انفجاری در پایتخت کوبا برجای ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در اثر انفجار هتل ساراتوگا در مرکز هاوانا، پایتخت کوبا، حداقل ۸ نفر کشته شدند. مقامات کوبا گفته اند که این انفجار در نتیجه یک رویداد ایمنی بوده و بر اساس آخرین اطلاعات، در این انفجار هشت نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند.

دولت «میگل دیاز کانل»، رئیس جمهور کوبا، کشته شدن هشت نفر در پی انفجار ساراتوگا را تأیید کرد و افزود: ۳۰ نفر دیگر نیز با جراحات مختلف در بیمارستان بستری شده اند و تلاش‌های جستجو و نجات در محل ادامه دارد.

عکس‌های منتشر شده از محل حادثه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ساختمان تخریب شده است، اگرچه بیشتر بخش‌های آن همچنان پابرجاست.

رسانه‌های محلی نیز گفته اند که ممکن است انفجار زمانی اتفاق افتاده باشد که گاز مایع از مخزن پمپاژ شده است.

هتل محل انفجار ابتدا در سال ۱۸۸۰ ساخته شد، اما در سال ۲۰۰۵ بازسازی شده بود.

منابع کوبایی گفته اند که با توجه به حجم آوار برداری طی چند روز آینده امکان افزایش آمار تلفات و افراد آسیب دیده نیز همچنان وجود دارد.