به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی موفق به پیروزی دو بر صفر مقابل پیکان تهران شد که سهم مهاجمان این تیم یک گل بود. حامد پاکدل پس از هفته‌ها توانست در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار بگیرد تا زوج شیرزود تمیروف را تشکیل دهد.

تمیروف نیز در شرایطی جایگاه ثابت خود را در ترکیب اصلی پرسپولیس حفظ کرده است که پس از جذب در نقل و انتقالات زمستانی خیلی زود راه به ترکیب پیدا کرد اما تاکنون موفق به گلزنی برای تیمش نشده است.

تمیروف در مدت حضور دوماهه خود در ۵ دیدار حضور داشته است که حاصل آن صفر گل است و تعداد شوت‌های در چارچوب او به عدد ۳ می‌رسد.

کادر فنی پرسپولیس در حالی اصرار به ادامه حضور تمیروف در خط حمله این تیم داشته است که مهدی عبدی با هفت گل زده بهترین گلزن این تیم محسوب می‌شود اما به دلیل تنبیه انضباطی در بازی با پیکان به میدان نرفت.

عبدی در حالی برای پرسپولیس بازی نمی‌کند که تاکنون با هفت گل زده بهترین گلزن این تیم در فصل جاری لیگ برتر محسوب می‌شود اما حاشیه‌های این بازیکن جوان مانع از ادامه درخشش او در ترکیب تیم شده است.

باید دید اعتماد یحیی گل محمدی به تمیروف تا چه زمانی ادامه دارد و این بازیکن چه زمانی پایش به گلزنی برای این تیم باز می‌شود.