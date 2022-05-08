هزینه مبارزه با فساد را پرداخت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به هفته سلامت اظهار کرد: باید از تمامی پرستاران و پزشکان که در دوران بیماری کرونا تلاش کردند تشکر کنم.
وی ادامه داد: شهادت ۳ تن از پرسنل خدوم شهرداری را تسلیت میگویم.
سروری با اشاره به هفته جهانی آزادی رسانهها گفت: امروز در جهان همه چیز ابرازی شده است و آزادی مطبوعات هم دستمایه همین موضوع شده است و امروز نمیتوان تصویری از سردار سلیمانی را در صفحات مجازی منتشر کرد و این نمونهای از نبود آزادی است.
نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به حادثه به وقوع پیوسته برای شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ گفت: این موضوع نشان میدهد هدف گذاری شهرداری و شورای شهر درست بوده و مبارزه با فساد هزینه دارد و هزینه آن را پرداخت میکنیم و جمعآوری سازه پالادیوم هم نشان از عزم شورای شهر و شهرداری برای مقابله با فساد است.
وی ادامه داد: وقتی در فضای مجازی برخوردهای تضعیف کننده را نسبت به پلیس انجام میدهیم اراذل و اوباش تقویت میشوند و همین موضوع منجر به حمله به شخصی خدوم میشود و از پلیس میخواهیم اقتدار را سرلوحه کار خود قرار دهند.
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